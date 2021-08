Delincuentes extorsionan a electricista que denunció el robo de su vehículo

Tras despojarlo de su herramienta de trabajo, unos delincuentes empezaron a extorsionar a un electricista al pedir dinero a cambio de devolverle su vehículo. Todo inició el 3 de agosto, cuando el hombre visitó un edificio en San Borja para realizar trabajos de electricidad.

Acudió a bordo de su vehículo marca Nissan valorizado en US$ 9.5000 y lo dejó aparcado en la intersección de la alameda Picaflores, cuadra 1 en la calle Dorada, sin imaginar que no lo volvería a ver jamás.

“Cuando salí del edificio alrededor de la 1.10 p. m. me doy con la sorpresa de que mi carro ya no está. Pensé que lo había llevado la grúa (de la municipalidad), pero al pedir las cámaras de seguridad veo que me robaron”, contó la víctima a La República.

La denuncia la puso en la comisaría de Chacarilla; sin embargo, hasta la fecha, las autoridades no se han puesto en contacto para detallar el proceso de las pesquisas, denunció Roberto.

“Hoy (jueves 5) me están llamando para extorsionarme. Me están pidiendo S/ 3.000 y la verdad no tengo. Incluso, el carro todavía no termino de pagar banco”, sostuvo.

De acuerdo a las grabaciones de las llamadas, un sujeto pidió el dinero a cambio de devolver la unidad. “Para hoy antes del mediodía porque tu camioneta está pedida. Le han querido meter hacha ya a tu camioneta (…). Te portas bien, tú ganas y yo gano. Yo sé de todo de ti. De dónde eres, quién es tu señora, hijo, todo”, se escuchó.

“Ojo, a la primera, mejor ni me llames, compadre. Todos los de la comisaría, Diprove, por las puras, todos tienen su tajada ahí”, añadió el delincuente. El electricista requirió a las autoridades mayor interés en su caso para ubicar a los responsables del robo.