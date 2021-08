Pese a que el Ministerio de Salud ha pedido que la población acuda a vacunarse con su segunda dosis, algunos usuarios denunciaron que en los locales del Estadio Monumental (Ate), y en el Parque de las Leyendas (San Miguel) ya no hay vacunas de Pfizer para la otra inmunización.

De acuerdo al informe de RPP, los oyentes señalaron que les habían mencionado que no había lotes de Pfizer para inmunizarlos y que podrían venir otro día para completar. “Ayer me correspondía vacunarme con Pfizer. Vine y me dijeron que no hay, que se habían agotado. Me dijeron que viniera el día de hoy”, relató la ciudadana Maribel Lozano, una de las denunciantes.

“Hoy vengo y me dicen que solo están vacunando a los programados y que me van a reprogramar o que ya estoy para el sábado o domingo, que es la Vacunatón”, añadió. La fémina expresó su molestia, puesto que tuvo que pedir permiso en el trabajo para acudir al local.

En el caso del Parque de las Leyendas, algunos ciudadanos expresaron que el lote se acabó antes de las 9.00 a. m., por lo que tenían ir otro día. Por ahora, solo se está aplicando vacunas Sinopharm para las primeras dosis a mayores de 40 años.

De acuerdo al cronograma que dejó el exministro de Salud, Óscar Ugarte, el día 9 de agosto llegaría un lote más de 589.000 vacunas de Pfizer. Asimismo, durante el mes arribarán un total de tres millones de dicho laboratorio. En esa línea, también se tendrá tres millones de Sinopharm.

Vacunatón en ocho regiones del Perú

El Ministerio de Salud (Minsa) realizará este fin de semana la cuarta Vacunatón del año. Empezará este viernes 6 de agosto a partir de las 7.00 a. m. y concluirá el domingo 8 a las 7.00 p. m., y durará 60 horas ininterrumpidas.

La cuarta Vacunatón se realizará en ocho regiones del Perú, informó el ministro de Salud, Hernando Cevallos: Ica, Arequipa, Piura, Junín, Pasco, Lima Región, Cajamarca y Tumbes.