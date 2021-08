La Libertad: pobladores denuncian mafia que estafa con billetes falsos

Pobladores de la ciudad de Chepén, en la región de La Libertad, denunciaron la presencia de una mafia de falsificadores que viene inundando los mercados y bodegas de los distritos de esa provincia con billetes falsos de la denominación de 200 soles.

Aseguraron que, durante la última semana, han visto llegar a mujeres desconocidas que realizan la compra de diversos productos, especialmente alimentos, y pagan con un cheque de 200 soles, aduciendo que no tienen sencillo.

Según la manera de operar de los delincuentes, primero llegan a su víctima y le solicitan una relación de víveres, pagan con un billete original y posteriormente piden que le entreguen el cheque porque dicen que tienen sencillo y lo cambian por un falsificado.

Luego de cometer su delito los delincuentes abordan un vehículo para huir, el cual los espera a pocos metros del lugar donde cometen su delito.

“Yo revise los 200 soles, todo estaba bien y seguramente al momento que me dijeron que tenían sencillo me hicieron el cambiazo, porque luego me devolvieron el billete”, dijo una de las agraviadas.

Los moradores señalaron que también estafaron a los propietarios de varias bodegas de los diferentes distritos de Chepén.

Alertaron a las autoridades policiales a organizar operativos para tratar de atrapar a los facinerosos.