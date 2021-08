En Piura siguen durmiendo en las calles tras cinco días del fuerte sismo

La provincia piurana de Sullana no deja de temblar. En la madrugada del martes se registraron tres sismos, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primero, que fue de magnitud 3.8, ocurrió a la 1:31 a.m., luego el de 4.0 se registró a las 2:35 a.m. y el tercero de 3.7 a las 6:03 a.m. Con estas tres últimas ya van 20 réplicas desde el fuerte temblor del último viernes.

Ante el temor de una tragedia, los pobladores han preferido dormir a la intemperie con frazadas y carpas. Eso se observa aún en los distritos de La Huaca (provincia de Paita) y Querocotillo y Sullana (provincia de Sullana). Ya han pasado cinco días de ocurrido el sismo y en ese tiempo, además, algunos reportaron que sus viviendas quedaron muy dañadas. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el sismo dejó 1.573 afectados, 165 damnificados, así como 41 predios inhabitables.

Lo lamentable es que la Defensoría del Pueblo verificó que los almacenes municipales de los distritos de La Huaca y Miguel Checa no habían destinado recursos para la adquisición de bienes de ayuda humanitaria.

Suelo arenoso

Hernando Tavera, jefe del IGP, destacó que todo evento sísmico con magnitudes importantes siempre genera réplicas.

”Son, a la fecha, 20 réplicas que han generado sacudimiento de suelo y que han sido percibidas por la población” , explicó.

Pero ¿cómo es el suelo de Piura? Según dijo, gran parte de la región es de arena y arcilla; en ese sentido, dijo que hay que tener mucho cuidado en qué zonas se desarrolla el crecimiento de las ciudades. “En la región norte la frecuencia de sismos es menor que en el centro y sur”.

Por otro lado, se reportaron vientos huracanados en la provincia piurana de Huancabamba que arrasaron techos de 300 casas y cinco líneas eléctricas. No obstante, el jefe del IGP dijo que no existe relación alguna entre este fenómeno y el sismo.