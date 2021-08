El regidor de Lima, Víctor Aguilar, presentará un proyecto de ordenanza, en el cual se exigirá que la persona cuente con su vacunación contra el coronavirus. Caso contrario, no se le permitirá el ingreso a establecimientos públicos, sea restaurantes, conciertos, entre otros. Esto irá de acuerdo al avance del proceso de vacunación y que grupos sean habilitados para inmunizarse.

La República se comunicó con Aguilar para conocer más detalles sobre este proyecto que ingresará el día jueves 5 de agosto a la Comisión de Asuntos Legales del Congreso de la República .

“La idea es apoyar el proceso de vacunación (...) Esto haría que sea obligatorio la vacunación y se evidencie con tu carné de vacunado que efectivamente lo estás para el ingreso a lugares solo de ocio como gimnasio, cines, restaurantes, entre otros, pero claro hay excepciones como el transporte público”, indicó.

“La idea también es que si una persona de 40 años ya vacunada va con otra persona de 30 que aún no está en el cronograma, esta (última) podría pasar normal porque aún no está habilitada. Sin embargo, si esto es lo contrario (y ya está programada), no podría entrar”, agregó.

Además, ratificó que esto no significaría una vulneración a la libertad. “Hay que tener algo claro. Nadie está obligando a las personas a vacunarse, pero sí lo que estamos diciendo es ‘ Si no quieres vacunarte es tu decisión, nadie está tocando eso, pero no pongas el riesgo de otras personas’ . El objetivo es salvar vidas y reactivar la economía del país”, acotó.

Por otro lado, mencionó que espera que el proyecto sea rápidamente atendido por la actual coyuntura y como máximo sea debatido durante el mes de agosto. “Debe debatirse en la Comisión de Asuntos Legales y en la Comisión de Economía. Esto último para que existan ciertas modificaciones en las multas por si un establecimiento no quiere cumplir con ello. Esto pasa por un proceso para que los locales pasen por una norma”, dijo.

“Estamos hablando que en unos 15 días hábiles se podría debatir ya en el Pleno del Congreso de la República porque la coyuntura lo amerita”, expresó.

Mediante redes sociales, el regidor añadió que esto tiene la finalidad de salvar más vidas de la enfermedad. Hasta este 4 de agosto, el Ministerio de Salud reportó un total de 196.598 muertes en lo que va la pandemia de la COVID-19. Así también, para reactivar de mejor manera la economía.

“A medida que el cronograma de vacunación avance y se empiece a vacunar a personas en rangos de menor edad, será obligatorio estar vacunado para ingresar a estos establecimientos. Debemos poner todo nuestro esfuerzo en alcanzar la inmunidad colectiva lo antes posible”, mencionó a través de Twitter.

Declaraciones de Víctor Aguilar. Foto: Twitter

Esto quiere decir de ser aprobado este proyecto, las personas deberán estar inoculadas con alguna de las vacunas que están en Perú como Sinopharm, Pfizer y/o AstraZeneca, en caso ya estén habilitados por la programación del Minsa.

“Vacunación reduce probabilidad de contagio, baja significativamente probabilidad de desarrollar un cuadro grave de la enfermedad, reduce la carga viral en caso de contagio. Son hechos, no ideología. Negocios podrían incluso incrementar aforo con personas vacunadas”, también escribió.

Algunos usuarios comentaron que les parece una buena iniciativa, ya que hay cierto sector que aún no quiere inmunizarse y afecta a otras personas con la probabilidad de infectarse o reinfectarse. El actual titular del sector, Hernando Cevallos, declaró que en la actualidad solo se ha inmunizado a un total de 16 a 17% de la ciudadanía. No obstante, se tiene que llegar al 70% para una inmunidad contra la enfermedad.

Población aún tiene resistencia a vacuna Sinopharm

La ciudadanía aún tiene mucha resistencia a vacunarse con las dosis de Sinopharm, a causa de la desinformación que ha predominado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que la efectividad de esta inmunización supera el 90% en adultos.

Además, cuenta con el respaldo con la Administración Nacional de Productos Médicos de China y la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas del Perú (Digemid). Así también, según el estudio del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), esta dosis ofrece una protección del 94% ante el riesgo de muerte por coronavirus.