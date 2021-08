Bernardo Ostos, viceministro de Salud Pública, anunció que el Gobierno tiene como objetivo vacunar al 100% de la población contra la COVID-19 en el mes de noviembre. En esa línea, indicó que esperan inmunizar a 13 500 000 personas a finales de setiembre y así evitar una tercera ola catastrófica para el Perú.

“Para el mes de octubre esperamos un volumen de vacunas que sea mucho mayor que el que tenemos ahora, vamos a duplicar y eso permitirá que la vacunación se acelere. Apuntamos a llegar al100% de la población para el mes de noviembre”, señaló en TV Perú.

Cabe resaltar que este 100% sería la ciudadanía con ambas dosis, sea tanto con vacunas de Sinopharm, Pfizer y/o AstraZeneca. “Nuestra meta actual es llegar al 50% de los 27 millones que debemos vacunar para finales de septiembre; con eso podríamos enfrentar una posible tercera ola, y entre octubre y noviembre deberíamos llegar al 100%. Estamos trabajando de manera pareja en todas las regiones para que no queden rezagadas”, sostuvo.

Por otro lado, informó que las regiones ya están coordinando para realizar el primer Vacunatón nacional que se dará el próximo fin de semana. En cuanto a esta cuarta Vacunatón a ejecutarse del 6 al 8 de agosto, mencionó que serán 60 horas ininterrumpidas.