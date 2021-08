Arequipa: consejeros acusan blindaje a favor del gerente de Educación

La interpelación del Consejo Regional de Arequipa (CRA) al gerente regional de Educación, Raúl Sánchez, debió continuar el último martes. Está pendiente que Sánchez conteste 11 de las 20 preguntas, realizadas por los consejeros regionales a su gestión.

El pasado 9 de junio se pretendió culminar este proceso, pero se suspendió porque Sánchez comunicó haberse infectado. Sin embargo, la sesión extraordinaria del último martes también se frustró, esta vez por la falta de quórum.

Se necesitan la mitad más 1 de los integrantes para proceder (8 consejeros) y la cita era a las 9.00 horas. Solo seis integrantes de los 14 estuvieron presentes en el patio de la sede institucional donde se llevan a cabo las sesiones. Sentados, se encontraban presentes Harberth Zúñiga, Elmer Pinto, Miguel Guzmán, José Luis Hancco y Silvio Arias. El presidente del CRA, Santiago Neyra, tomó lista en dos oportunidades, pero el secretario manifestaba que no tenían quórum. Sánchez se encontraba presente para seguir respondiendo el pliego interpelatorio.

“Parece que fue una maniobra calculada”, sostuvo el consejero Elmer Pinto a los medios locales.

Pinto señaló que habría una especie de coordinación para evitar que se proceda con la interpelación. Acusó que algunos de sus colegas estaban en sus oficinas. Lo propio hizo Harberth Zúñiga, quien indicó que luego que Neyra decidiera suspender la cita, recién aparecieron Willy Ayñañanque, Richard Cervantes y Eddy Medina.

En tanto, el consejero Eddy Medina, según su propia versión, llegó al CRA, 20 minutos antes de las 9.00 a. m..

“Cuando he ido se ha suspendido la sesión. Yo he venido desde Majes en mi carro con el propósito de venir a la interpelación porque no tengo nada que ocultar. Normalmente comienza 9 y 15 y cuando llegué ya lo habían suspendido”, alegó.

Además, se defendió alegando que no acudió a la hora pactada porque estaba presuntamente despachando otros asuntos. Reconoció que según reglamento se debe esperar 15 minutos.

El presidente de Consejo, Santiago Neyra, reconoció que la suspensión fue responsabilidad de los consejeros.

“Hemos dado todo el tiempo porque algunos consejeros nos han llamado diciendo que estaban en camino como el señor Eddy Medina. Les hemos dado tiempo para que puedan llegar y excediendo el tiempo límite”, declaró.

Finalmente, el secretario del Sutep Arequipa, Adolfo Quispe, indicó que se está buscando “enfriar” las denuncias que pesan contra el gerente de Educación. Esta última autoridad es cuestionada por su gestión al mando de dicha gerencia, compra de equipos y el retorno a la semipresencialidad en colegios de La Unión.