Martín Ojeda, representante del gremio de transportistas, sostuvo que el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Francisco Silva, sostendrá una reunión con ellos en los próximos días. Con ello, este grupo expondrá sus necesidades y reclamos, ya que la última huelga solo fue suspendida, pero no se halló una solución a la actual problemática.

“Hemos venido luchando para trabajar con las entidades del Estado. Insistimos en el tema del precio del combustible, la devolución del impuesto selectivo, uno de los puntos también es la lucha contra la ilegalidad y el transporte informal. Esa es nuestra preocupación”, mencionó en RPP.

Así también, recalcó que si esto no transcurre de manera correcta y no hay una propuesta viable, esto podría desembocar en una nueva protesta durante el 2021.

“Lamentablemente, si esto no avanza en el transcurso de un mes y medio —la última huelga fue suspendida en vista de que venía el tema electoral y no queríamos interferir—, la huelga puede volver a estar vigente. Nuestra posición es clara, el ministro todavía no nos ha dado una explicación, pero confiamos en que podemos entablar diálogo”, agregó.

Ojeda también señaló su preocupación por el actual titular del sector ante algunas faltas graves cometidas con respecto a incumplimiento de normas. En la última protesta ejecutada en el mes de marzo, los transportistas de diferentes gremios se unieron para que se escuchen sus principales problemas.

Luego de un acuerdo con el Gobierno de transición se reanudaron las actividades; sin embargo, el gremio de transportes de buses no quedó contento con este acuerdo. Por ello, esperan hablar con el nuevo gobernante.