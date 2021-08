SJL: policía choca contra mototaxi y deja tres heridos

Un policía impactó su camioneta contra una mototaxi. El choque, ocurrido el último lunes 2 de agosto, dejó a tres personas heridas en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con unas notas difundidas por América, se observa destruida la parte delantera de la camioneta, incluso con las bolsas de aire activadas. Los víctimas son el mototaxista, su pareja y una pasajera, todos han sido trasladados al Hospital Bravo Chico para atender sus heridas y recuperarse con rapidez.

Asimismo, según los testigos, el conductor del vehículo, identificado como Edwin César Arangui Oliva (29), un alférez de la PNP, nunca se bajó para socorrer a los heridos. La madre del mototaxista comentó que la camioneta venía en contra, por lo que impactó a la moto. Además, agregó que pasó dosaje etílico.

“Mi hijo necesita. Está con la pierna fracturada. Está con las manos enyesadas. No bajó del vehículo, los policías lo cubrieron y lo metieron a la comisaría. No querían atender a mi hijo, porque no tenían el parte. Mi hijo tiene una niña de nueve y trece años, esa es su herramienta de trabajo. Quiero justicia”, explicó la progenitora.

“Mi nuera está más delicada, tiene fractura en la cadera, tiene un corte en el pecho, está hinchada. Necesitamos que paguen las medicinas, el tratamiento y el medio de trabajo”, comentó.

