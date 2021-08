Roban 16.000 soles a ingeniero con estafa de una encomienda

Un ingeniero fue engañado y estafado con 16.000 soles por una supuesta encomienda enviada por un amigo cercano.

Según Panamericana, Jorge Atilio denunció que en octubre de 2020 recibió un mensaje de un recordado amigo de la promoción de su universidad que actualmente vive en España. El colega le pidió que lo ayude con los trámites para recibir un supuesto envío de herramientas desde ese país.

“Incluso tuve que prestarme para tener los 16.000 soles. Me escribieron por WhatsApp, donde aparecía su foto. Llegué a pagar todo. Nunca recibí nada, todo fue rápido. Deposité para dos mujeres: Fanny Zarango Luna y Zoila Vanessa Viena Monje. Ya hice la denuncia en la Dirincri”, sostuvo el agraviado, quien incluso mantuvo comunicación por teléfono y habló de su vida personal durante la etapa universitaria.

No obstante, le pedían pagar 16.000 soles para impuestos que debía entregar a dos personas. De acuerdo con la información policial, se trata de una nueva modalidad de robo en la que los estafadores averiguan en redes sociales los contactos de una persona para luego suplantar la identidad de estas.

“Le conté a otro amigo de mi universidad y me dijo que también lo habían contactado. Ha tocado a todo el grupo de redes sociales que integramos nosotros. Con este tema de la pandemia, me ha dejado en la calle. Estas personas ya han sido notificadas. Prácticamente me han dejado en la calle, porque me he prestado 16.000 soles”, expresó Atilio, el cual vino a Lima desde Ica para obtener justicia.