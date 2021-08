Uno de cada cuatro adultos mayores de 60 años no ha sido vacunado, según analista de Open Covid

Juan Carbajal, analista de datos de Open Covid, informó que el 68.7% de personas mayores de 60 años ya está completamente inmunizado con ambas dosis, que representa aproximadamente 3.000 millones de ciudadanos.

Sin embargo, aún falta inmunizar por segunda vez a 6.8% adultos mayores de 60 años, es decir, 303.000 ciudadanos no cuentan con la segunda dosis. Asimismo, por medio de sus redes sociales, detalló que 1 100 000 no ha recibido ninguna dosis, lo que significa que una de cuatro personas de este grupo etaria no está vacunada .

Adultos vacunados según región. Gráfico: Juan Carbajal (@juank23_7/Twitter)

Para reducir las brechas de inmunizados, el Ministerio de Salud informó las siguientes fechas de vacunación:

Primera dosis a personas de 40 a 44 años con programación en Pongo el Hombro

Segunda dosis a personas de 47 a 49 años.

Foto: Minsa

Consulta AQUÍ hora, fecha y lugar de vacunación

Ingresa a la plataforma pongoelhombro.gob.pe

Digita tu número de DNI y acepta la política de privacidad

Hacer clic en consultar

Finalmente, la web te confirmará si estás en el Padrón Nacional de Vacunación y si tienes una cita programada

En caso todavía no tengan una fecha de vacunación, te saldrá un mensaje informándote si te están tomando en cuenta: “Te encuentras en el Padrón Nacional de Vacunación. Seguimos trabajando para integrar la información de tu fecha y lugar de vacunación. Por ahora, puedes consultar si tu vacuna ya está programada en otras plataformas oficiales”.

