Elizabeth Huanca Urrutia

Arequipa

La conectividad y la falta de herramientas tecnológicas (computadora, celular, televisión o radio) siguen siendo los grandes problemas de la educación virtual en la Región Arequipa.

El gerente regional de Educación, Raúl Sánchez, tras pedirle una evaluación del primer semestre del año académico 2021 en los colegios públicos de Arequipa, reveló que el 80% de alumnos cuenta con internet y desarrolla con normalidad las labores escolares. Lo hacen a través de plataformas educativas (meet, zoom, wasap) o el programa Aprendo en Casa.

Sin embargo, el 20% atraviesa una realidad adversa, carece de internet o equipos adecuados, por lo que ingresa una vez por semana o forma esporádica a clases. En el peor de los casos, ha sido contactado una sola vez por sus docentes -a través de la matrícula- o no fueron contactados. Se estima que alrededor de 68 mil 200 estudiantes presenta problemas. El gobierno regional espera recibir en las próximas semanas 11 mil tablets del gobierno y adquirir 15 mil más para reducir la brecha digital.

No contactados

Durante 2020, más de 8 000 estudiantes de la región no fueron contactos por sus profesores. Para el 2021, al menos en los 6 primeros meses del año, de acuerdo a Sánchez, la cifra sería mucho menor. Asegura que los escolares no contactados, no representan ni la cuarta parte de la data del año pasado.

“Casi el 100% de los no contactados del año pasado han sido ubicados en estos meses y vienen llevando clases de recuperación que concluyeron (julio)”, refiere. No obstante, acepta que no se tiene una data exacta al respecto pues el Programa Yawi, mediante el cual se monitorea cantidad de alumnos no son contactados, no se encuentra activo. Su compromiso es ponerlo en operación antes del inicio del segundo semestre (8 de agosto).

Para el secretario regional del Sutep, Adolfo Quispe, la cifra de no contactados “ha reducido, pero no como se esperaba”, afirma. Por ejemplo, “de 30 alumnos en aula, uno se matriculó, pero nunca más el docente pudo contactarlo, 25 llevan adelante sus clases con normalidad y 3 o 4, ingresan a sus plataformas 1 o 2 veces a la semana y a veces no ingresan en toda la semana”.

Según la estadística preliminar de la Gerencia de Educación este año, la cantidad de escolares matriculados en Educación Básica Regular (Inicial, primaria y secundaria) incrementó ligeramente en comparación al 2020, donde se reportó 341, 112 matriculados. Sánchez niega la denuncia de la Defensoría del Pueblo de 3,000 alumnos que no renovaron matrícula. Explica que hay 30 mil en proceso de regularizar su inscripción cuyo plazo vence en octubre.

La otra cara de la moneda

El especialista en temas de Educación, Gonzalo Galdos Jiménez señala que el principal reto del sistema educativo en este año y medio de pandemia ha sido lograr desarrollar una educación virtual mínimamente suficiente para el estudiante. En ese sentido, un indicador para saber si se ha tenido éxito o no en ello, apunta a medir la conectividad y cobertura. Galdos concluye, que las instituciones privadas, en promedio, han pasado el examen, mientras que la escuela pública ha desaprobado.

“Mejorar la educación escolar en estos momentos pasa por el tema de conectividad, sino la hay y mientras no se vuelva a la presencialidad, estos niños no tienen ninguna esperanza de recuperar el tiempo perdido”, agrega.

Bajo ese criterio, para Galdos, quien además es vicepresidente de Futura School, los esfuerzos del nuevo Ministro de Educación, Juan Cadillo León deben centrarse en cerrar o reducir la brecha digital. ❖

Retorno a clases en zonas urbanas

Bajo estas circunstancias el objetivo del Gobierno Regional es ampliar la semipresencialidad a más II.EE. rurales y zonas urbanas de provincias donde la conexión es limitada. A la fecha, 55 instituciones educativas de La Unión desarrollan clases semipresenciales. A fin de año, la región tiene la meta de abrir 500 colegios en distritos y anexos alejados. Ello se concretará en la medida que los maestros sean vacunados. A la fecha, hay 2000 docentes inmunizados con primera y segunda dosis.

Según el último reporte del programa Power Bi del Ministerio de Educación en Arequipa, hay 591 colegios habilitados para la semipresencialidad, de los cuales 165 son de la zona urbana, la mayor parte adscritos a la Ugel Sur.