Piura: distrito de Marcavelica reporta 1.000 viviendas afectadas por sismo

El fuerte sismo de 6.1 grados, que padeció Sullana, afectó alrededor de 1.000 viviendas con construcciones de concreto, advirtió el alcalde de distrito de Marcavelica, Augusto Chiroque Nunura.

La autoridad municipal señaló que solo en la localidad de San Miguel de Tangarará se habían reportado 300 familias damnificadas y unas 80 viviendas afectadas por el movimiento telúrico.

Precisó que entre las principales estructuras afectadas se encuentran cinco establecimientos de salud, al igual que instituciones educativas como Ricardo Palma de Samán, San Francisco de Asís de la Quinta, entre otras.

Denunció que las autoridades locales no se han apersonado hasta las zonas afectadas con rajaduras y derrumbes de estructuras que generó el temblor del último fin de semana.

“Yo vengo del COER, lastimosamente no hay atención en el COER. Saben que hubo un sismo y no nos brindan ningún apoyo. El gobernador y el presidente salieron a pasear porque no han traído ninguna respuesta, no han traído ningún mensaje de esperanza para el pueblo. Llevamos 24 horas de producido el sismo y hasta el momento no se manifiestan las autoridades”, indicó.

Chiroque Nunura sostuvo una reunión con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, quien llegó a supervisar in situ las acciones de atención a las familias afectadas por el sismo ocurrido este sábado con epicentro en Sullana.