Caja Metropolitana sobre denuncia por Rolex falsos: No certificamos marcas de las joyas a subastar

Luego de que un hombre denunciara que la Caja Metropolitana de Lima le entregó dos relojes Rolex falsos que adquirió a 50.000 soles en una subasta pública virtual, la entidad emitió un comunicado en el que precisan que evalúan el reclamo para emitir una respuesta.

“La Caja Metropolitana no autentifica ni certifica las marcas de las joyas a subastar, pues el valor que se coloca a las mismas se basa únicamente en el peso de la joya de oro, conforme lo estipulan los procedimientos de la CML”, señaló la institución a través de su pronunciamiento.

Asimismo, la Caja Metropolitana explica que los créditos con garantía de joyas son otorgados exclusivamente de acuerdo al peso en oro. “Cabe mencionar que la recuperación de los créditos con garantía de joyas se realiza a través del monto de la deuda. De existir un excedente, este es reembolsado al cliente”, agregaron.

Según la denuncia de Juan González Rengifo, en la pantalla de la subasta se indicaba que los objetos eran “dos relojes Rolex”, al igual que en el folleto entregado por la Caja Metropolitana . Sin embargo, notó que los dos objetos, presentados como joyas de oro, no eran originales cuando los recogió.

“Que me devuelvan el dinero, aquí están sus relojes”, exigió González ante las cámaras de América TV. Señaló que confió en la información entregada por el martillero del evento, realizado el martes 27 de julio.

“La luna no es cristal, es una luna cualquiera. Los símbolos no tienen en ninguno de los lados. No tiene ninguna señal. Es falsificado”, continuó González Rengifo sobre los famosos objetos de lujo de origen suizo.