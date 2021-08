Un hombre denunció que la Caja Metropolitana de Lima le entregó dos relojes Rolex falsos por los que pagó 50.000 soles en una subasta pública virtual. Juan González Rengifo notó que los objetos, presentados como joyas de oro, no eran originales cuando los recogió.

“Que me devuelvan el dinero, aquí están sus relojes”, exigió González ante las cámaras de América TV. Señaló que confió en la información entregada por el martillero del evento, realizado el martes 27 de julio.

“Usted compró una deuda, no un reloj”

“Se demostraba en la pantalla que decía ‘dos relojes Rolex’”, al igual que en el folleto entregado por la Caja Metropolitana, se quejó el denunciante. “No desea el administrador hablar conmigo. No hay nadie que me pueda solucionar el problema. Dicen: ‘Usted ya verá’”, explicó el comprador.

“La luna no es cristal, es una luna cualquiera. Los símbolos no tienen en ninguno de los lados. No tiene ninguna señal. Es falsificado”, continuó González Rengifo sobre los famosos objetos de lujo de origen suizo. “Lo único que me dijeron es ‘ usted ha comprado una deuda, no ha comprado un reloj ’”, resumió sobre la respuesta de los encargados.

No autentifican las marcas de las joyas

A través de un comunicado, la Caja Metropolitana de Lima aseguró que esta entidad “no autentifica ni certifica las marcas de las joyas a subastar, pues el valor que se coloca a las mismas se basa únicamente en el peso de la joya en oro”.

Los responsables de la subasta indicaron que están evaluando el reclamo para emitir una respuesta. Uno de los puntos de los términos y condiciones de la puja indica que “la venta es al contado, a la vista y en el estado en que se encuentren los bienes”. Los pagos debían hacerse efectivos hasta quince minutos después de haber sido adjudicado el bien.