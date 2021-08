Reniec observará 149.000 DNI de personas que no lo cambiaron tras cumplir mayoría de edad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ya comenzó a realizar una depuración de documentos de identidad que han perdido validez, esto es, de aquellas personas que, pese haber cumplido la mayoría de edad, no cambiaron el DNI amarillo por el azul.

“ Nosotros ya hemos alertado hace bastante tiempo a que promuevan este canje porque ellos vienen portando el DNI amarillo, con imágenes totalmente desactualizadas, pese a que muchos de ellos ya tienen hasta 20 o 30 años. Este DNI ha perdido toda validez identificatorio . El rostro ha perdido la similitud y características, importante para su seguridad y las transacciones que ellos puedan realizar a través de diversas instituciones”, expresó Cristina Santibáñez, subgerente de depuraciones del Reniec, a TVPerú.

Asimismo, la entidad ha iniciado una campaña de difusión, a través de los medios de comunicación, su sitio web, las redes sociales y en lugares públicos, para promover el canje del DNI amarillo por el de mayoría de edad, antes de ser observados, con el fin de dar la oportunidad a que los ciudadanos actualicen su inscripción antes del cierre del Padrón Electoral de la Elecciones Regionales y Municipales 2022.