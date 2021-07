Gobierno de Pedro Castillo firmó contrato por 10 millones de dosis con Sinopharm

La firma del contrato que aún quedaba pendiente, por 10 millones de dosis del laboratorio de Sinopharm, ya se concretó de parte del nuevo Gobierno.

“Lo primero que se hizo (durante la transferencia) fue suscribir el contrato, lo que falta es procurar que esos lotes lleguen a la brevedad posible”, reveló a La República el epidemiólogo Antonio Quispe, quien forma parte del equipo de Perú Libre.

Como se recuerda, el ahora exministro de Salud Óscar Ugarte ya había señalado que debido a que estaban “a puertas de la transferencia de mando” no consideraron adecuado firmar el documento legal sin consultarle al presidente Pedro Castillo.

Pues bien, pese a que ya se ha suscrito el contrato, por el momento aún no se sabe cuándo llegarán y en cuántos lotes. Precisamente, Quispe agrega que el objetivo por ahora es acelerar el arribo de estas dosis para así “postergar el inicio de la tercera ola”, que según el actual ministro de Salud, Hernando Cevallos, llegaría en setiembre.

En esa línea, el epidemiólogo señala que se busca que Perú pueda recibir las vacunas en agosto y setiembre para así inmunizar a la mayor cantidad de gente posible. Pero también, añade, se requiere una certificación “de manera regular y en volúmenes importantes” por parte de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). “Esos detalles retrasan o aceleran las vacunas”.

Aún hay grandes brechas

Quispe también precisa que “hay una deuda pendiente en términos de brecha de segunda dosis”, por lo que agrega que otra prioridad del Gobierno es cerrarla.

Según datos del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), la meta de personas de 60 a más por vacunar es de 4.478.393; no obstante, hasta las 6:00 p.m. de ayer, 1.120.208 no habían recibido ninguna dosis y 1.477.693 no habían regresado por su segunda dosis.

Expertos y estudios hechos en países que atraviesan su tercera o cuarta ola demuestran que los más afectados por la variante Delta son los que no están vacunados y, en caso de haber recibido solo una dosis, tampoco es suficiente, pues la protección disminuye hasta un 38%.

“El reto es grande. Hay una gran variabilidad (en cuanto) a acceso a vacunas en regiones, que nos obliga a corregir esos, cerrar brechas”, dice Quispe.

Primer lote recibido

Por la tarde, el ministro Hernando Cevallos recibió el primer lote de vacunas de este Gobierno. Se trata de 196 mil dosis de Pfizer que servirán para completar las segundas dosis de los adultos mayores y del grupo de 40; mientras que otra parte será distribuida en regiones.

Asimismo, dijo que las próximas dosis deberían llegar mañana. Estas son del laboratorio Sinopharm. Según Quispe, arribarían en dos lotes: en la mañana 897 mil y en la tarde 102 mil.

El titular del Minsa también sostuvo que este lote es importante, pues permitiría vacunar en Lima y en distintas zonas del país, “sobre todo en las regiones donde tenemos más vulnerabilidad por menor cantidad de camas”, así como médicos.

“Los aspectos positivos de la vacunación se van a mantener”, dijo refiriéndose a los vacunatones que se han venido realizando los fines de semana con gran acogida en Lima y el Callao.

Además, detalló que espera reunirse con los gobiernos regionales; así como con las autoridades municipales para tener claro si es que en algunas zonas no hay suficientes vacunas.

“Tenemos una gran disparidad entre la gente que se vacuna en Lima y la que se vacuna en provincias”, dijo. No obstante, hay que tener en cuenta que el avance de cada región también depende de sus autoridades, que en muchos casos se quedaron atrasados pese a tener dosis.

Vacunarán en boticas

Cevallos también adelantó que incluso se podría vacunar en boticas, pues la idea es trabajar también con el sector privado y con la sociedad civil organizada. Añadió que se tendrá una reunión con la Asociación de Clínicas Particulares (ACP) y otras entidades privadas para que apoyen.

Finalmente, dijo que están preocupados por grupos vulnerables, como aquellos con obesidad, diabetes e hipertensión.

Arequipa inmunizará a los de 45, 46 y 47 años

Mañana domingo y el lunes, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa espera aplicar la primera dosis a las personas de 45, 46 y 47 años; y la segunda dosis a aquellas de 50 a 59 años.

El gerente regional de Salud, Christian Nova Palomino, precisó que ayer llegó un lote de 52.650 dosis de la vacuna Pfizer a la ciudad. “Nos enviaron 32 mil dosis menos de las que esperábamos. En los últimos días, el Minsa no contestaba por la transferencia”, explicó.

De esas 52 mil dosis que recibió Arequipa, más de 33 mil serán destinadas para inocular a la población de 45, 46 y 47 años; unas 12.600 para aplicar la segunda puesta a la población de 48 y 49 años; y 5.360 dosis para completar el esquema de vacunación de los de 50 a 59 que se inmunizaron de forma rezagada.

Ayer, Puno también recibió cerca de 10 mil dosis de Pfizer para vacunar a las personas de 50 años.

Precisamente, el ministro Cevallos aseguró que se incrementarán los vacunatorios, principalmente en “el interior del país”, donde se ampliarían los horarios.

La palabra

“Los aspectos positivos de la vacunación se van a mantener”, manifestó el nuevo ministro de Salud.

