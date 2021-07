Callao: camioneta se incendió en el estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez

El último 31 de julio, una camioneta se incendió en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cerca de los vuelos internacionales. Si bien los pasajeros y trabajadores de lugar trataron de apagar las llamas, ellos no pudieron hacer mucho al no haber extintores.

“Acá en el aeropuerto no hay extintores, no hay nada. La empresa (Portales) no tiene nada (...) Acá nosotros tenemos que estar con los extintores para poder ayudar”, relató uno de los conductores que realiza taxis en la zona.

Los Bomberos tuvieron que llegar a la zona para apagar el siniestro y evitar una expansión del fuego. Por el momento, se desconoce la causa del incendio; no obstante, se trataría de un cortocircuito. Entre tanto, el vehículo quedó totalmente inservible.

En lo que va del 2021, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios atendió en Lima y Callao más de 3.000 incendios, de acuerdo a sus estadísticas.

Vehículo también se incendió en Plaza San Martín

Un vehículo se incendió en la Plaza San Martín. Ante la emergencia, la Policía Nacional desvió el tránsito vehicular en la zona y procedió al cierre de calles, a fin de evitar que transeúntes sean afectados. Por ello, se registra gran congestión vehicular en las zonas aledañas al concurrido espacio público durante la noche de este domingo 25 de julio, según reportó Canal N.

Personal de serenazgo, efectivos de la PNP y bomberos intentaron extinguir el fuego que afectó al automóvil de placa D8U-412 en plena pista. Vale precisar que, en una emergencia de este tipo, una de las prioridades es evitar que se produzcan más daños y alejar a las personas del vehículo calcinado.