Fiorella Molinelli llegará hoy por el caso del Club de las farmacéuticas, según su abogado

Edwar Álvarez, abogado de Fiorella Molinelli, indicó que ella estará hoy en Lima para declarar sobre el caso del Club de las farmacéuticas. De acuerdo al documento de la Fiscalía, es sindicada como la líder de la presunta organización criminal por compras irregulares durante el 2020.

El legista brindó declaraciones a la salida de la vivienda de la presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), la cual fue allanada a las 5.30 a. m. por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), agentes policiales y del Ministerio Público.

“Ella justo ha salido de viajes por Fiestas con su familia. Pero hoy mismo está regresando”, dijo a los medios de comunicación.

“Se ha dado un allanamiento con la finalidad de hallar algún elemento que relacione a la señora Molinelli. Esto se remite por la irregular compra de lentes y tomógrafos. No han encontrado absolutamente nada. Se han llevado como corresponde en la medida del caso la computadora de la casa, pero es una con la que su esposo hace trabajo remoto (...). Se llevaron una memoria donde hay un video de una actividad oficial, una minuta, un anticipo de herencia y nada más”, indicó.

Así también, la defensa mencionó que ella no estaría involucrada en el caso y no tendría conocimiento previo sobre ello. “Se le atribuye que ella habría consentido en estas concertaciones, pero ella en las compras directas tiene que firmar así como el Contralor con su institución. Dicen en el documento, que uno de los proveedores fue a sacar dinero, ¿la coima es para la presidenta o para los trabajadores que dejaban pasar? No puede estar en todo sitio”, sostuvo.

“Se ha allanado, no han encontrado nada (...). Definitivamente (ella aclarará todo)”, añadió. Por ahora, la Fiscalía continúa con las investigaciones del caso.

Las personas involucradas son las siguientes: Alfredo Barredo Moyano (Gerente General), Carolina Cabanillas Horna (Gerente de Abastecimiento de Bienes Estratégicos), César Carreño Díaz (Gerente de Operaciones), Jorge Polanco Zevallos (Especialista en Contrataciones), Marco Ortiz de la Cruz (Subgerente de Programación y Almacenamiento) y Rafael Sotelo Zorrilla (Ayudante de Almacén). Asimismo, están Manuel Altamirano Ramírez, José Chuquihuaranga Santibáñez, Rocky Carrillo Gutiérrez, Jorge Máximo del Busto Herrera, Duilio Mesinas Chiabra, Bertha Ángeles Chumacero y Alfonso Wun García.