Fiorella Molinelli brinda descargos tras denuncia por integrar presunta organización criminal

Alrededor de las 5.30 de la mañana, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del Ministerio Público allanaron la vivienda de la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli. El operativo fue impulsado por la Fiscalía Anticorrupción.

Las autoridades llegaron hasta la casa de la funcionaria, así como a más de 20 inmuebles de la red EsSalud, con el objetivo de recabar información sobre varias compras presuntamente irregulares que se dieron durante el 2020, primer año de la pandemia de la COVID-19.

Según la teoría fiscal, Fiorella Molinelli y otros funcionarios, además de proveedores, habrían concertado la adquisición de tomógrafos y lentes de protección a precios sobrevalorados durante la pandemia de la COVID-19.

Al respecto, la mencionada se pronunció esta noche en RPP, donde rechazó todo tipo de imputaciones; además, aseguró que se siente “maltratada” por los calificativos que está usando la Fiscalía en medio de las pesquisas.

“Nos sentimos maltratados por el uso de calificativos en investigaciones preliminares, que nos generan un bullying político, porque, luego de que esos casos se archiven, nadie nos devolverá nuestra dignidad ni imagen. Rechazo tajantemente los calificativos que violan la presunción de inocencia. Para la justicia parece que este principio no existe”, sostuvo la funcionaria este viernes.

Asimismo, la presidenta de EsSalud recordó que, en otros casos, como Los Ángeles Negros, quienes vendían camas UCI a pacientes con diagnóstico positivo del nuevo coronavirus, siempre ha estado presta a la Justicia.

“Desde mi despacho se hizo la denuncia respectiva. Los fiscales me pidieron información. A mí me hubiera encantado que ante la duda me llamen y no me humillen una carrera intachable, reconocida. Creo que he hecho un trabajo implacable durante la pandemia”, añadió.