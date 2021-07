Coronavirus en Perú: 2 076 153 pacientes se recuperaron de la enfermedad

Hasta este viernes 30 de julio, el Ministerio de Salud (Minsa) ha diagnosticado 2 109 294 personas contagiadas con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, de las cuales 2 076 153 lograron reestablecerse de la infección.

En el nuevo reporte de la institución se detalló que, en todo el país, 90 pacientes recibieron el alta hospitalaria durante las últimas 24 horas.

En tanto, 5.562 personas con coronavirus permanecen internados y 1.814 de ellos se encuentran con ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Expertos: Deben salir a vacunar a la población para acelerar proceso

A la fecha hay más de 2,3 millones de mayores de 50 años que no han recibido ninguna de las dosis de la vacuna contra la COVID-19 y 3,8 millones que no han regresado por su segunda dosis, según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), por diversos motivos.

No obstante, con una posible tercera ola que podría iniciar incluso antes de lo esperado y afectaría a los no vacunados, que en su mayoría es la población económicamente activa, los expertos señalan que es necesario acercar el fármaco a la población, y no viceversa, para que así haya más gente protegida ante el mortal virus, que hasta ahora ha cobrado la vida de más de 196.000 personas.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.