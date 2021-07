VMT: cuerpo de presunta víctima de feminicidio es hallado en su vivienda

La mañana de este jueves, el cuerpo de una mujer de 39 años fue encontrado dentro de su vivienda, ubicada en la zona de Tablaba, en el distrito de Villa María del Triunfo.

Su hermano Feliciano Huamán señaló que la señora estaba desaparecida desde hace tres días. “Como sale siempre con su familia, pensé que había salido. Le llamé en la tarde, no me respondió. Ayer igualito de nuevo, le llamé para saber. Hoy día he tenido que movilizarme para saber. Ninguno de mis familiares (sabía su ubicación)”, relató en una entrevista con Canal N.

Sostuvo que junto a un familiar denunciaron el hecho en la comisaría del sector. Al ir a la casa con los efectivos para verificar si se estaba allí, encontraron el cadáver.

Huamán no descarta que el responsable sea la pareja de su hermana, ya que recibía constantes amenazas. “Le decía que tenía en Pamplona 30 puntas de pandilleros, que la iba a matar, que la iba a hacer desaparecer”, agregó.

Agentes de la Policía Nacional se encuentran en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).