Surco: capturan a hombre que robó celular y este dice que su víctima le ‘sembró’ el arma

Un delincuente fue capturado por serenos de Surco y efectivos de la Policía Nacional minutos después de haber robado el celular a una mujer. El sujeto la amenazó con una réplica de arma de fuego y, cuando fue detenido, declaró que la víctima lo había ‘sembrado’, es decir, que había puesto la pistola falsa en su ropa.

La agraviada, identificada como Yabana Mallqui, se dirigía a su vivienda, ubicada en la urbanización San Ignacio, cuando fue interceptada por John Alex Tubursio Condeso, quien la amenazó con una pistola falsa.

El delincuente fue trasladado a la comisaría de Monterrico. Foto: Municipalidad de Surco

El ladrón le quitó el celular y huyó del lugar con dirección al jirón Cerro Verde. En tanto, la mujer avisó que había sido víctima de un robo a un sereno de la zona. El agente de seguridad ciudadana de la comuna surcana emprendió la persecución contra el hampón y lo redujo unas cuadras después.

Luego, efectivos de la comisaría de Monterrico llegaron al lugar y le encontraron el celular y un arma falsa. La agraviada se acercó a la zona y reconoció al delincuente.

“Yo no he hecho nada. La chica ha botado el celular y me ha centrado, hermano”, argumentó el ladrón mientras era esposado. La mujer asaltada y el detenido fueron llevados a la comisaría para poner la denuncia respectiva.