Lambayeque: FML demanda nuevas estrategias para cierre de brecha en vacunación

Hace unos días, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Lambayeque informó que más de 11.000 personas mayores de 60 años en la región siguen sin recibir su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, pese a que ya cumplieron los 21 días desde la primera aplicación. Esto ha generado una brecha en el proceso de inmunización que preocupa a los gremios de salud.

El presidente de la Federación Médica de Lambayeque (FML), Paul Larrea Alvarado, sostuvo que es urgente que las autoridades de la Geresa, en coordinación con el Ministerio de Salud, establezcan nuevas estrategias para completar la vacunación en el referido grupo etario, ante la necesidad de avanzar con el cronograma y los posibles nuevos problemas que puedan surgir.

“Está bien que se dinamice la vacunación, pero está mal que no se cierren las brechas por los grupos etarios, porque, si no, vamos a terminar bajando hasta los 20 años y los vacíos serán más grandes. La Geresa debe tener un plan de contingencia en relación a la población que falta vacunar. No es un problema únicamente de Lambayeque; sucede en todo el mundo”, explicó en diálogo con La República.

En ese sentido, Larrea Alvarado recomendó que se identifique y segmente a los adultos sin segunda dosis a fin de implementar actividades de sensibilización con apoyo de los vecinos. Además, señaló la posibilidad de trasladar vacunatorios a los distritos o urbanizaciones. Descartó una eventual estrategia de inmunización a domicilio debido al tiempo que le demandaría al personal.

“Se podría agrupar en los distritos por manzanas o sectores medianamente grandes a las personas que no están vacunadas y promover la vacunación a través de vacunatorios móviles. A los domicilios no se puede llevar la vacunación, porque luego de aplicada la vacuna tiene que haber un tiempo de observación del paciente de unos 30 minutos y allí se perdería tiempo”, detalló.

Según información proporcionada a través de la audiencia de rendición de cuentas del Gobierno Regional de Lambayeque, 248.952 personas en la región cuentan con la primera dosis de la vacuna (incluye reciente inmunización a personas mayores de 50 años), mientras que 160.074 tienen las dos dosis . Hasta la fecha, se han aplicado 409.026 biológicos contra el coronavirus en esta jurisdicción.