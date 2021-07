Expectativa por anuncio de Castillo sobre trenes en regiones de Tacna y Puno

El presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, mencionó en su discurso la creación de dos trenes que involucran al sur, el Tren Inca (Cajamarca - Puno) y el Tren Grau (Tumbes-Tacna). El segundo de ellos figuraba en el plan de gobierno de Perú Libre.

El presidente de la Zona Franca de Tacna, Aldo Fuster Ocaña, sostuvo que la propuesta de conexión ferroviaria en la costa es un proyecto ambicioso y probablemente viable. “Todo país desarrollado mueve su carga en ferrocarriles. Los proyectos mineros, los granos, químicos. La carga por camión es más cara, lenta, limitada en peso. Solo el diseño y el financiamiento puede tomarle todo su gobierno (a Castillo)”, declaró Fuster.

El empresario resaltó que la viabilidad dependerá de la seguridad que les dé a los inversionistas. Resaltó que China o algún país europeo podrían ejecutar una obra así. El presidente de la Asociación de Junta de Usuarios de la Zona de Tratamiento Especial (AJU Zotac), Isaac Chili Quispe, saludó la iniciativa del Tren Grau, pues para su sector sería una alternativa más de transporte de mercancía. “El tren es un sueño, esperemos que se haga realidad. En campaña política lo escuché y ahora el presidente se reafirmó en su propuesta”, comentó.

En Puno, el anuncio fue tomado con escepticismo. El economista Carlos Valdivieso Moros indicó que la intención es buena, pero hasta ahora no se tiene mayor información económica ni técnica. En su opinión, la falta de datos advierte que solo se trata de una buena intención. “Siempre se habló de la necesidad de integración entre regiones, pero muchas no se han concretado. Si no, miremos el tren eléctrico de Lima. ¿Cuántos años tomó su cristalización?”, dijo.

Fuster coincidió y recordó que el tren Lima-Ica aún no se concreta, se retrasó un año a causa de la pandemia.