Alertan sobre extracción y uso de datos personales publicados en redes sociales

Miles de usuarios de redes sociales como Facebook, LinkedIn y Clubhouse han denunciado filtraciones de los datos publicados en estas plataformas. En la mayoría de los casos se aplica “web scraping”, una técnica de extracción de datos o “raspado”.

Se trata del uso de un software diseñado para extraer información pública de sitios web, la cual será utilizada en márketing digital, estudios de mercado o tendencia de precios, detalla el Product Manager de Seguridad y Servicios Gestionados de Optical Networks, Javier Flores. “El web scraping, como técnica es una práctica legítima; sin embargo, los ciberdelincuentes podrían vulnerar la cuenta de un usuario o sitio web y ejecutar esta técnica para atentar contra la propiedad intelectual o relacionarse con la competencia desleal”.

Según el especialista, dicha técnica no permite que el ciberdelincuente obtenga las contraseñas de las cuentas de un usuario, pero sí los datos personales recopilando toda la información pública, lo cual incluye nombres y apellidos, números de teléfono, enlaces de perfiles sociales, fotografías y otros datos.

“No estamos hablando de hackeo de las páginas de las redes sociales, sino de la recopilación de la información pública que contiene la red social y pueden ser exportadas recogida en bases datos que manejan los ciberdelincuentes y que proceden del web scraping. Es por ello, la importancia de tener una adecuada restricción de la información mostrada en nuestros perfiles que nos permita cuidarnos de estos delincuentes en la red”, sostiene Flores.

Así, recomienda dos acciones para evitar ser víctimas de estas prácticas. Si se trata de un perfil personal, es preferible no colocar el número telefónico o correo de contacto. Estos datos, son muy personales y salvo que sea un negocio en línea, no es necesario colocarlo si el networking de amigos que se tiene en esa red social son conocidos.

Como segundo punto, sugiere no publicar ubicaciones en redes sociales. Esto puede ser muy atractivo no solo para los ciberdelincuentes sino para los delincuentes comunes. El ser discretos con las ubicaciones puede prevenir robos o secuestros. Recordemos que no todos nuestros movimientos deben estar publicados en redes sociales. “Hoy podemos configurar bien la privacidad de nuestras redes sociales para que solo se muestre la información que queremos compartir”, finalizó