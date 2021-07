Pedro Castillo y sus propuestas en torno a la educación en el país: ¿son viables?

Después de un agitado panorama político, donde los competidores de Pedro Castillo denunciaban un supuesto fraude electoral, el profesor de izquierda recibió sus credenciales por el JNE para luego jurar como presidente del Perú en el hemiciclo del Congreso de la República.

Así, este 28 de julio, brindó su primer mensaje a la nación, donde se refirió a la educación pública, uno de los sectores más afectados por el nuevo coronavirus. De acuerdo a un estudio de Unicef, las escuelas de América Latina son las que más tiempo han permanecido cerradas. En el caso de Perú, los alumnos no pisan un aula desde hace más de un año.

En su discurso, Castillo Terrones sostuvo que impulsará la declaratoria de emergencia del sector educativo para evitar la falta de equidad entre las regiones. Desde esa perspectiva, Daniel Alfaro, exministro de Educación y fundador de Pirka, destacó el esfuerzo del mandatario por priorizar la educación rural, toda vez que presenta los menores índices de aprendizaje, debido a la desigualdad.

“Es positivo el cierre de brechas con lo rural. Dentro de la educación, en lo rural, se miden las peores cifras, por acceso a conectividad, por tipo de servicio educativo, menos. Si queremos real igualdad de oportunidad para todos, tenemos que tener un acceso igualitario”, recalcó a La República.

Para Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, la medida, que también se aplicó al sector salud por la pandemia de la COVID-19, permitirá “hacer reformas y cambios presupuestarios” dentro del Minedu; sin embargo, dijo que esperó más precisiones, como que Castillo profundice “en una reforma de la carrera pública ministerial o en una revolución de los conocimientos de los maestros”, sentenció.

Un total de 2.613 colegios ya reciben a los alumnos para sus clases. Foto: Minedu

Aumento del presupuesto en el sector educación y aumentar PBI

En su discurso, Pedro Castillo anunció que duplicarán el presupuesto en el sector; asimismo, comentó que “aumentarán la participación del gasto en el Producto Bruto Interno (PBI) .

Ante esto, Lucio Castro, secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Perú (Sutep), lamentó que el jefe de Estado dejara de lado su propuesta de campaña, en la que contemplaba destinar el 6% del PBI al sector.

“Estamos diciendo que el Estado debe manifestarse a través de un presupuesto idóneo. Que precise en las próximas semanas con el nuevo ministro de Educación. Tampoco habló de remuneraciones”, expuso a este diario.

Por su parte, Alexandra Ames recalcó que el aumento del presupuesto en educación es primordial, pero recordó que una mayor cantidad de dinero no asegura una mejor calidad. Por ello, en su lugar, recomendó que se fortalezca “la capacidad de gestión para transformar estos recursos en resultados para los estudiantes”.

“En varios sectores, incluido el de educación, no se suele ejecutar el 100% de lo que se tiene. No solamente basta con los recursos, que son importantes, sino la capacidad de gestión para transformar esto”, apuntó la especialista.

En tanto, el fundador de Pirka saludó que el mandatario retrocediera con el intento de aumentar el PBI, pero detalló que sí es necesario un incremento gradual del presupuesto dirigido al sector, en relación con el presupuesto fiscal.

Los especialistas, en tanto, coincidieron en que el presidente no ha sido preciso en el mensaje, ya que no detalló las capacidades de gasto, las normativas y competencias de liderazgo.

Opinión totalmente contraria tuvo Julio Caceda, magíster en desarrollo humano de la PUCP, durante el spaces que realizó el diario La República tras el mensaje a la nación de Pedro Castillo. El técnico, a diferencia de los anteriores mencionados, dijo que ve muy difícil que se dé un aumento del presupuesto en el sector, ya que se tendría que quitar recursos a otro ministerio .

“En los últimos cinco años, el presupuesto de educación aumentó en un 31%, y ahora Castillo acaba de duplicarlo, es decir, el 100%. Es tres veces más que lo que se aumentó en el periodo anterior. ¿A qué sector se le está quitando? Se debe decir el cómo y hasta dónde”, cuestionó.

Retorno a clases

Para el exministro de Estado es necesario el regreso a la presencialidad, pues la educación no solo contribuye con el aprendizaje y la enseñanza, sino también con el cuidado del alumno. Así explicó que los colegios permitirán la socialización, el trabajo en equipo e incluso atender a alumnos de hogares disfuncionales.

Sin embargo, reiteró que, para lograr este objetivo, se requiere seguir con la prioridad de inmunizar a los profesores para un retorno seguro. En ese aspecto, Lucio Castro pidió que haya una precisión en el cronograma de vacunación, pues indicó que Castillo mencionó que el 75% estaría inoculado, cuando “debe ser el 100% de la población”. Además, aclaró que se requiere una mejora de la infraestructura en las aulas, un tema ausente en el discurso presidencial.

Ingreso libre a las universidades

El exministro Alfaro y Alexandra Ames concluyeron que la propuesta de Castillo, ya mencionada durante su campaña presidencial, no fue tan clara. El especialista, ante este panorama, sugirió que debe impulsarse el sistema de becas Pronabec, así como también mejorar la educación técnica superior , en el marco de la pandemia sanitaria.

La jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, por su parte, señaló que encontró contradicciones entre esta propuesta y la del ingreso al Ejército en el caso de los jóvenes que no estudien o trabajen.

“No comprendo en qué consiste esa propuesta y la del ingreso al Ejército. Son las dos únicas propuestas que aparecen en el plan de gobierno de Perú Libre. No me queda claro cómo llevará a cabo estas medidas. Para quienes no estudien o trabajen, tendrán que entrar al servicio militar obligatorio, pero, ¿por qué no estudiar si el ingreso a las universidades será libre?”, comentó.

Finalmente, Julio Caceda comentó que el gran ausente durante el discurso del jefe de Estado fue la “reforma ministerial y la meritocracia en la carrera”. Hizo hincapié en el segundo punto, pues aseguró que con más evaluaciones se garantizará una mejor calidad de profesores.