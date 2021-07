El nuevo presidente constitucional del Perú, Pedro Castillo Terrones, juró al cargo este miércoles 28 de julio en el hemiciclo frente a los 130 congresistas, y afirmó que la primera tarea de su Gobierno será la lucha contra la pandemia de la COVID-19.

“ Nuestra primera gran tarea es continuar la lucha contra la pandemia de la COVID-19 que tanto ha golpeado a nuestro país . En esta fecha no quiero dejar de recordar a todos los peruanos que ya no están con nosotros. Honraremos su memoria asegurando que la atención sea una prioridad. (…) Esto no ha terminado, pero estoy absolutamente seguro que saldremos adelante”, dijo el nuevo mandatario del Perú.

De esta manera, Castillo Terrones se comprometió a seguir con el proceso de inmunizar a la población de todo el país en el menor tiempo posible como lo estipuló la gestión del expresidente Francisco Sagasti. En esa línea, indicó que uno de los desafíos responde a que se pueda tener a fin de año al 70% de la población inmunizada.

“ Se tomarán las medidas necesarias para continuar con la vacunación, ampliando horarios y extendiendo su presencia en zonas más populosas de las capitales . Los establecimientos de primer nivel vacunarán en horarios extendidos (…) Nos toca gobernar en un momento de enorme gravedad, pero debemos maximizar nuestros esfuerzos para alcanzar la vacunación de toda la población en el menor tiempo posible”, apuntó.

Asimismo, explicó que se construirá un sistema de salud universal, unificado, gratuito, descentralizado y participativo para fortalecer la prevención de la salud de los peruanos.

“Mejoraremos la atención en los centros y postas de salud e impulsaremos la conformación de 5.000 equipos de atención comunitaria e integral que tendrán un criterio territorial para que ninguna familia peruana quede sin cobertura médica”, sentenció.

Pedro Castillo jura como presidente de la República

El presidente Pedro Castillo llegó cerca del mediodía al Palacio Legislativo para dar inicio a la ceremonia solemne a la que había convocado el Congreso de la República, a fin de realizar el evento protocolar de entrega de la banda presidencial.

Pedro Castillo asumió la presidencia de la República este miércoles 28 de julio. Foto: Presidencia Perú

