Cusco: entradas a Machupicchu se agotaron y visitantes no pudieron entrar a la llaqta

Zaida Tecsi

Desde ayer, los boletos de ingreso a la llaqta de Machupicchu, están agotados. Un comunicado de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco (DDCC) informó que las entradas estaban reservadas hasta el 30 de julio.

A través del documento, Cultura recordó que las entradas a Machupicchu se adquieren con anticipación para evitar contratiempos. Sin embargo, el mensaje no dio resultados, este martes cientos de visitantes se quedaron sin llegar a la maravilla mundial.

Desde muy temprano, decenas de familias aguardaron en las afueras de la sede de Cultura del distrito de Machupicchu, a la espera de alguna alternativa que les permita ingresar al Santuario.

José Bastante, jefe del Parque Arqueológico de Machupicchu, sostuvo que no se puede hacer nada para permitir ingresos adicionales al aforo establecido de 2.244 personas. Dijo que exceder ese número de visitantes atentaría contra la conservación y sostenibilidad del patrimonio.

“Machupicchu no es un destino de último minuto. El viaje debe ser planificado con anticipación”, apuntó.

Bastante señaló que, para evitar los percances, se debe adquirir las entradas antes de viajar. Las compras también se realizan a través de la página web del Ministerio de Cultura.

Invocó a no caer en las ofertas de las agencias de turismo informales que promueven viajes sin reservas.

“Hay un aforo y eso se respeta. No podemos poner en riesgo a Machupicchu porque no compraron a tiempo sus entradas o porque agencias informales traen visitantes sin prevención. Llegar al distrito no significa que es la garantía para ingresar a la llaqta. Sin entrada no se puede hacer nada por el visitante”, agregó.

Al cierre de nuestra edición, las entradas para el 31 de julio y la mañana del 1 de agosto, ya estaban agotadas.

Aforo

Desde el 21 de junio, Machupicchu recuperó su aforo de 2.244 visitantes por día. Hasta antes de esa fecha, apenas se permitía 800 personas.

Según Bastante, el incremento de turistas superior al aforo permitido recién se registró desde ayer.

Las proyecciones de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) por Fiestas Patrias, señalaban alrededor de dos mil visitantes por día en Machupicchu. La expectativa fue superada. Los ingresos económicos por turismo comienzan a mejorar en la ciudad imperial.

Incendio forestal en Machupicchu

La Oficina de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Machupicchu reportó un incendio forestal en el sector de Torontoy desde las 6 de la mañana.

Cuadrillas de conservadores de la Dirección de Cultura y Sernanp, así como miembros de la policía, acudieron ante la emergencia para evitar que el fuego se acerque al Santuario de Machupicchu.

Alrededor de 18 hectáreas de matorrales fueron arrasadas, según el reporte preliminar.