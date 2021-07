Surco: delincuentes ingresan a vivienda y se llevan S/ 400.000 soles mientras la dueña descansaba

Los ahorros de su vida. En cuestión de minutos delincuentes treparon el cerco de una vivienda en Surco para ingresar y robar una caja fuerte que contenía 15.000 dólares, 10.000 euros y 10.000 soles en efectivo, además de joyas, relojes y objetos de alta gama valorizados en un total de 200.000 soles.

Noemi Olinda Rojas Domínguez (56) se encontraba descansando cuando estos sujetos se llevaron un valor total de 400.000 soles de su vivienda. Dedicada al rubro de muebles durante años, la agraviada había decidido retirar sus ahorros recientemente para guardarlos en la caja fuerte de su domicilio, pero no contó con que estas personas se llevarían el esfuerzo de tanto tiempo en cuestión de minutos y sin que nadie se diera cuenta.

Ingresaron por la parte trasera del domicilio, en calle Cantutas. Foto: Deysi Portuguez/ URPI-LR

Eran aproximadamente las tres y media de la madrugada del domingo 25 cuando al menos dos sujetos burlaron el cerco de la casa de cuatro pisos ubicada en la calle Las Cantutas en la urbanización Casuarinas de Surco y se fueron directamente a la caja fuerte.

“Mi mamá estaba acá descansando, no sintió nada, amaneció bien tapada, no vio su celular, entró al baño y no encontró la caja fuerte. Supongo que le han dado alguna sustancia, algo para descansar y se llevaron el dinero, la caja fuerte.”, comentó su hijo Alexander Plejo.

Por la amplitud del inmueble, la familia sospecha que este robo habría sido en complicidad con alguien que conocía la vivienda y sabía dónde se guardaban los objetos de valor.

“Se han llevado joyas, relojes de alta calidad, su dinero que había sacado recién del banco y se ha quedado con 100 soles en el bolsillo. La casa tiene cuatro pisos es muy amplia, tiene varias escaleras, es alguien obviamente que sabe para meterse de frente a la caja fuerte, porque no han tocado ningún cuarto, no se han llevado los perfumes, las carteras, ni joyas que tenemos afuera. Estamos en sospecha pero no podemos dar nada porque no tenemos lo resultado del peritaje.”, sostuvo el hijo de la agraviada.

Ellos piden mayor celeridad a la Depincri de Surco que está llevando el caso, pues señalan que los han citado para el 4 de agosto a fin se rendir su manifestación. “Han habido cinco huellas, los peritos nos dijeron que iba a demorar 48 horas pero nos dicen que todavía no salen los resultados. Queremos que haya más celeridad”, pidió.

