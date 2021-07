Cercado de Lima: fiscalizadores y ambulantes se enfrentaron en plena av. Abancay

El pánico se apoderó de la av. Abancay, en el Cercado de Lima, cuando fiscalizadores y ambulantes se enfrentaron. De acuerdo con los testigos, el encuentro se tornó tenso cuando los trabajadores empezaron a lanzarles piedras a los uniformados. El hecho ocurrió en el cruce de los jirones Andahuaylas y Cusco.

Al ver que no se retiraban del lugar, los agentes de la PNP empezaron a lanzar disparos al aire, alertando a los empresarios que tienen sus locales por la zona. Los asistentes al emporio también huyeron a fin de ponerse a buen recaudo.

Fiscalizadores de la Municipalidad de Lima habrían llegado al lugar para resguardar el perímetro en el marco del Bicentenario del Perú. Hasta el momento, la comuna no se ha pronunciado sobre el hecho que alertó a cientos de personas.

“Los ambulantes atacaron a los fiscalizadores y se generó el enfrentamiento. En ese momento, un policía de tránsito disparó varias veces al aire y la gente comenzó a correr por todas partes ”, dijo un transeúnte a Canal N.

No es la primera vez que personal de fiscalización y ambulantes se enfrentan por espacios en la vía pública. En otras oportunidades, las grescas han dejado heridos que lamentar. Esta situación no se habría replicado este martes, pues no se tiene reporte de afectados hasta el cierre de la nota.