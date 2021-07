Vehículos seminuevos se han convertido en uno de los motores del sector automotriz durante 2021

Las economías globales, regionales y locales deben comenzar a avanzar, y que mejor manera que hacerlo de la mano del mercado automotriz. La pandemia global de la COVID-19 ha desatado crisis financieras en todos los rincones del planeta, en algunos sectores ha generado escenarios muy complicados, que requerirán mucho tiempo de esfuerzo y compromiso de todos para poder hablar de una recuperación real. Por lo pronto, la economía de Perú al cierre del primer trimestre mostró un optimista crecimiento, especialmente empujado por el repunte de los meses de febrero y marzo.

No obstante, hay sectores que están comenzando a recibir noticias que al menos resultan esperanzadoras. Uno de ellos tiene que ver con la venta de vehículos. Es claro que la sociedad y las empresas en general han sido golpeadas, por lo tanto, se convierte en algo fundamental analizar y mirar con detenimiento las distintas líneas de financiamiento que puede haber en el mercado a la hora de comprar un nuevo automotor. Pero no es sólo esto. Para una nueva adquisición vehicular, es necesario plantearnos qué créditos existen. Ya sabemos que pueden ser ofrecidos por bancos, financieras y hasta las mismas concesionarias; no obstante un dato sumamente importante y que no debemos desestimar es valorar el hecho de contar con un seguro.

Por todo ello, deberemos estar atentos a nuestro historial crediticio y definir un presupuesto que contemple el seguro del vehículo. En estos tiempos donde todo se consigue con mucho esfuerzo, resulta prioritario realizar un buen análisis de las distintas alternativas en cuanto seguros disponibles, no sólo para proteger nuestro bien adquirido, sino también pensando en nuestra salud.

En relación a la expectativa de crecimiento en la comercialización, según la Asociación Automotriz del Perú para el presente 2021 se espera una variación positiva de entre el 8 % y el 17 %, y en relación al parque de motocicletas se espera un crecimiento aún mayor que podría alcanzar hasta un 21 % de variación positiva.

Estos números resultan sumamente alentadores teniendo en cuenta todo lo que el mercado automotor genera y representa para el consumo de una sociedad. Y con estos números, claramente se perfila como un gran protagonista de las ventas en el presente año. De todos modos, así como se espera un aumento, es prioritario se incentive el crecimiento proporcional de los seguros. Según publicaciones, la ONU ha declarado el período 2021-2030 como el Segundo Decenio de Acción por la Seguridad Vial. El principal objetivo es reducir muertes y lesiones por accidentes de tráfico al menos un 50%. Más allá de las responsabilidades civiles, buscar una protección, contar con un seguro e incrementar todas las medidas de cuidado posibles resultan fundamentales en la actualidad.