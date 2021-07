Acusan a gerente de Educación en Arequipa de pedir donaciones

Rául Sánchez, titular de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (Grea), está a dos meses de cumplir un año en el cargo. Estaba siendo interpelado por el Consejo Regional de Arequipa , pero antes de la segunda sesión, enfermó. El funcionario es acusado de solicitar dinero a personal de confianza. La República obtuvo el testimonio de uno de ellos, que es servidor de la Unidad de Gestión Local (UGEL) de Castilla. Según la fuente, el objetivo con esas dádivas era pagar a medios de comunicación para que no critiquen la gestión del gobernador regional Elmer Cáceres Llica.

“Empiezan a hacer las llamadas para decirnos que teníamos que apoyar, que tenemos que dar una cuota para que paguen a los medios de comunicación y hagan quedar bien a la gestión del señor (Cáceres) Llica”, precisa la fuente. Enfatiza que el mismo Sánchez lo llamó en una primera ocasión para la solicitud y luego que desde otro celular asignado a Eduardo Mejía, coordinador de Personal de la Grea, enviaron los números de cuenta para los depósitos. El gerente niega que haya hecho esos pedidos (ver entrevista).

“ Nos presionan que tenemos que hablar bien de la gestión que tenemos que apoyar económicamente”, acusa. Señala que les enviaron dos números de cuenta desde el teléfono de Mejía y por WhatsApp. Muestra las capturas del envío. Una de esas cuentas es del BCP y a nombre de Dora Milagros Flores Mamani, especialista legal de la Grea. La otra es a la cuenta de Wilber Pinto Chara, persona que no tiene ningún vínculo con la entidad, salvo tener el mismo domicilio en J.L. Bustamante y Rivero, que Milagros Flores. La fuente realizó dos pagos a la cuenta Interbank de Pinto, que sumados son 400 soles en las siguientes fechas: el 6 y 15 de abril.

En su defensa, el gerente Sánchez esgrime que esos depósitos son donaciones para las ollas comunas (ver entrevista). La Grea mediante el oficio N°19-2021 del 5 de marzo, solicita alimentos a las diez UGEL. El dinero era para la campaña “Llenemos una olla” organizado por la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social en favor de las familias afectadas por la pandemia.

De esa contribución, la misma Milagros Flores presentó el informe final el 18 de junio, más de 3 meses después. Consigna que cinco UGEL contribuyeron. En el caso de UGEL Castilla precisa que “la administradora (…) solicita que se le otorgue un número de cuenta para posteriormente hacer el depósito. Y así comprar los víveres a la Gerencia de Desarrollo…”. Sin embargo Flores no detalla, ni hay documento, de cuánto, quién recibió o qué alimentos adquirió con el monto que se le depositó.

Peor aún, se tuvo acceso a un audio que contradice al gerente (ver transcripción). Una servidora le indica que no apoyarán y Sánchez asiente. ¿Por qué Flores no consignó en el informe el dinero que recibió Pinto Chara si en verdad fue para los alimentos?

Audio

Servidor: Buenas noches. Le voy a comunicar con el licenciado Raúl Sánchez

Servidor Ugel Castilla: Pásame.

Raúl Sánchez (RS): Aló

Servidor (S): Aló señor Raúl, buenas noches

RS: Hola, como está? Que te iba a decir. Que tal como está la situación por allá.

S: Bien señor Raúl, trabajando normal con toda la gente.

(…)

RS: Ya, que te iba a decir, dime ¿ustedes han depositado el apoyo de las ollas comunes o no?

S: No.

RS: No han ayudado.

S: No.

RS: Ya. Ahí nomás mantenlo. ¿Ya? Por ahora es… nada, nada todavía. Como les había pedido un apoyo, pero mejor ahí nomás, no quiero tener problemas con la… con el Lucho, después me va a decir que hemos estado apoyando. ¿Ya?

S: Ya señor gerente.

La fuente no es la única que indica que hicieron estos pagos. Hay también otro voucher por 300 soles para la cuenta BCP de Milagros Mamani, el 3 de enero del 2021. El caso debe investigarse.

Harberth Zúñiga - Consejero regional

Cobros similares en otras Ugel

Mi despacho tomó conocimiento de la denuncia por declaraciones de los afectados de la Ugel Castilla. Esto por el supuesto requerimiento a personal por parte del gerente de Educación para apoyar ollas comunes. El verdadero trasfondo serían las colaboraciones económicas que tienen como pruebas esos voucher. Pero también no solo esto estaría pasando en la Ugel Castilla.

He conversado en calidad de consejero con el director de la Ugel Sur (Marco Antonio Salazar). Él me ha corroborado que se repiten situaciones muy similares. Inclusive ha colaborado personalmente. En una segunda ocasión se negó porque lidiaba con lo irregular.

Entrevista al gerente de Educación

“Nunca pedí donaciones para apoyar la gestión regional”

-¿Usted pidió dinero a funcionarios para pagar a medios de prensa?

Lo niego rotundamente. Nunca he pedido donaciones ni menos para que se apoye la gestión del gobernador. Sería un ilícito. Lo que sí en dos oportunidades hemos apoyado con alimentos para las ollas comunes a la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social. En el caso de Castilla ellos dieron para que la asesora compre los alimentos. Ella estaba en Castilla en el momento de la pandemia.

-¿Envió desde celular las cuentas para los pagos?

Nunca . Pero no veo nada malo en que podamos ayudar a comprar aceite, arroz.

-¿Tiene algo que ver Eduardo Mejía en la recolección que usted señala son para alimentos?

Es personal de confianza, es el coordinador de Personal. Esta trabajando a partir de abril. No tiene nada que ver con la recolección de alimentos.

-¿Pidió que apoyen la gestión de Elmer Cáceres?

Somos Gobierno yo como gerente, los directores, los funcionarios, es lógico que tengamos que estar al lado del gobernador. Si no, no serían de confianza. El gobernador casi no se mete en temas educativos. Él no está en campaña.

- ¿Va a tomar represalias por la de denuncia?

No se trata de eso. Hemos estado conociendo de algunas irregularidades en la Ugel Castilla. Con la nueva directora hemos firmado un acta sobre los casos. Estoy evaluando hacer los cambios. No sé si recordará el exdirector de la Ugel Castilla (Luis Zúñiga). Se le abrió proceso por contratar a sus familiares, creo que por ahí también viene esto de que se hayan contactado con los medios.

- En el informe presentado por Milagros Flores, no está en que han gastado el dinero depositado.

Bueno también podría hacerlo. Entiendo ahí qué ha hecho la compra y lo llevó al gobierno regional. Ellos tendrían que ver el acta con qué ha hecho la entrega.