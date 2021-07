Santa Anita: menor de 15 años está desaparecida desde el 23 de julio

Con información de Mary Luz Aranda/URPI-LR

La familia de Nicol Edaliz Fanegas, de 15 años, reportó a este diario su desaparición. La adolescente salió de casa el pasado 23 de julio hacia un establecimiento de impresiones ubicado en la calle Las Grullas, en Santa Anita. Desde aquel último viernes por la noche se desconoce su paradero.

“Conversé con el señor de las impresiones y me comentó que mi hermana no llegó a su negocio. Me preocupa donde estará, ya que ella es de Huancayo y solo tiene ocho meses viviendo conmigo en Lima, solo salía de casa para imprimir tareas escolares o comprar el pan”, dijo la pariente de la desaparecida.

Elida Fanegas Alanya (34) comenta que las cámaras de seguridad de sus vecinos captaron cuando su hermana salió de casa cargando una mochila pequeña con algunas de sus prendas, como también el celular, que recientemente le regalaron por sus cumpleaños.

“Ella es callada, tranquila y nos sorprende esta actitud cuando el pasado domingo celebramos sus 15 años en familia y todo estaba bien. Nosotros sospechamos de un enamorado que tenía en Huancayo, ya que al comunicarnos con sus familiares nos mencionaron que el menor se encontraba en Lima por vacaciones”, indicó Fanegas.

Según consta en el parte policial, la familia describe a la menor así: tez mestiza, cabello negro, nariz aguileña, contextura delgada y de 1.58 de estatura. Si usted tiene información sobre su paradero puede contactarse al 948 086 508.