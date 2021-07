Municipio de Arequipa no pagará multa a Cultura por “domo verde”

Elizabeth Huanca Urrutia

La Municipalidad Provincial de Arequipa no pagará la reparación civil a favor del Ministerio de Cultura, ascendente a 182 mil 500 soles, por la edificación irregular del denominado “domo verde” en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes, expatio Puno.

La razón, la comuna no cuenta con el dinero para cumplir con la indemnización por lo que esperarán la resolución de la Corte Suprema donde se ventila la casación para el desmontaje de esta infraestructura, explicó el alcalde provincial, Omar Candia Aguilar. De la resolución del caso, cuya fecha es incierta, dependerá las acciones que el municipio emprenda a posterior.

Ante la interrogante ¿Si no les perdonan la multa no desmontarán el domo? Candia respondió: “Podemos conciliar en la medida que Cultura nos diga no les voy a cobrar la multa”.

La postura de la autoridad edil es contraria a lo manifestado por la Gerencia del Centro Histórico semanas atrás, cuando mostró su disposición a iniciar con el desmontaje del domo . “Estoy muy comprometido, queremos desmontar y cumplir con las políticas de patrimonio pero ya escapa a nuestra capacidad de dominio, porque no solo es desmontar el domo sino pagarle a Cultura esta suma importante y no podemos hacerlo”.

Gestiones en Lima

¿Es viable que la Dirección Regional de Cultura anule la indemnización? Candia señala que gestionarán de forma directa ante el Ministerio de Cultura en Lima para agotar las posibilidades y omitir el compromiso económico. “Podemos ponernos de acuerdo con Cultura pero lo que no podemos hacer es el pago de esa cantidad de dinero por eso vamos a esperar que la (Corte) Suprema resuelva la casación”, reiteró.

El lío legal por el desmontaje del “domo verde” data de hace 8 años. El 1 de agosto de 2012, mediante la Resolución Directoral 028-2012, el Ministerio de Cultura le ordenó a la Municipalidad el retiro del domo verde “de forma inmediata y definitiva” . La comuna apeló la resolución, la misma que fue ratificada el 7 de diciembre del mismo año a través de la Resolución Viceministerial 070.

El municipio elevó el caso al Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo en la Corte Superior de Justicia de Lima, para anular las resoluciones de Cultura, sin embargo, el fallo judicial le fue adverso. El proceso ahora se encuentra en la Corte Suprema.