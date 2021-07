Federico Rosado, docente

Ésta será la tercera vez que en el Perú habrá un gobierno de izquierda. La primera fue con Juan Velasco, de ingratísima recordación para la derecha en general y para la bruta y achorada en particular.

La segunda, también fue con otro militar, Ollanta Humala, que llegó al poder bajo el lema “Honestidad es la diferencia” y que es mejor olvidar dado que hizo todo lo contrario; y por eso su esposa y él todavía tienen un lugar reservado en la cárcel.

Y ahora la tercera, impensadamente con el profesor Pedro Castillo.

En la dos últimas pesó la desigualdad, la marginación, la discriminación, la postergación, la exclusión de un poco más de la mitad de los peruanos de la salud, educación, trabajo, carreteras, puentes, obras.

Ese poco más de la mitad de peruanos salvo con Velasco, nunca tuvo la oportunidad de sentirse parte de este país, no (vio) ve oportunidades ni para él ni su familia. Por eso se refugió en la informalidad, que es una mezcla de ilegalidad, autoexplotación laboral, subempleo y un romperse el lomo día a día.

Sabe esa mayoría que el profesor Castillo no va a expropiar, a estatizar. O que el 28 de julio no habrá una nueva constitución. Por ventura, alguien en esta nación cree que una ley cambiará la realidad. Que por mandato constitucional los peruanos no nos moriremos por falta de oxígeno o que nuestros hijos tendrán trabajos con cinco mil soles de sueldo mensual.

Es cierto que la mitad más uno no conoce de PBI, inflación, monopolio, pero bruto no es. Que no hable bien, que diga “festejación”, pero cómo creen que sobrevive con 12 soles diarios. No es un error: 12 soles al día. Ése es el electorado que votó por Castillo, pensando que esta vez será mejor. ¿Será la última vez para la izquierda? Y, me olvidaba: esa mitad y un poco más es lo que se llama “el pueblo”.