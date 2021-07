VMT: hombre transgénero denuncia discriminación al postular a trabajo en Promart

No es un secreto que la comunidad trans en el país es constantemente vulnerada en más de un aspecto de sus vidas. Y esta situación se vio reflejada el último viernes 23 de julio, luego que un joven transgénero fuera víctima de discriminación cuando acudió a la firma de su contrato para laborar en una de las sedes de la cadena de tiendas Promart.

Samuel fue citado para formar parte del equipo de limpieza de la tienda ubicada en Villa María del Triunfo, al llegar se comunicó con la encargada de su postulación; sin embargo, esta le señaló que había consultado con la empresa y le señalaron que no contrataban personal transgénero.

“La señora me llamó el día de ayer (jueves 22 de julio) a las 10 de la mañana y me dijo que sí, que me iban a dar una entrevista con la jefa de recursos humanos y que yo ya estaba adentro del trabajo. Me explicó cuánto ganaría y los beneficios. Me dijo que asistiera al medio día al Promart de Villa María”, dijo el joven a La República.

Sin embargo, al llegar la situación cambió. “Fui a la hora indicada y a la media hora me contestó diciéndome que consultó con la empresa y no podía trabajar... Incluso me había dicho que ese mismo día empezaría a trabajar ”, comentó.

Nuevo caso de presunta transfobia. Conversación entre Samuel y la encargada de la postulación. Foto: Twitter @ftmpe

El joven de 19 años contó que tras recibir esta respuesta, opto por retirarse del lugar, ya que no supo cómo actuar.

“Solamente me puso buenas tardes gracias, y yo le puse okey igual gracias. Esa fue mi reacción en ese momento, porque estaba parado ahí, así que solo atine a irme”, agregó. Samuel compartió la conversación a través de las redes sociales.

Además, señaló que si bien en otras oportunidades fue rechazado por ser un hombre trans, nunca lo habían citado para firmar el contrato y finalmente esto no se da.

“Es la primera vez que me hacen ir a un lugar para rechazarme, pero no es la primera vez que presento papeles o CV y no me llaman más. Ellos me hablan por el nombre con el que figura mi DNI, yo aún no he podido cambiarlo, desde ese momento se desaniman”.

Finalmente, informó que Promart se comunicó con él para pedirle las disculpas respectivas: “Solamente la gerente Cecilia me llamó para explicarme que Promart terceriza con una empresa de limpieza y me pidieron las disculpas del caso”.

Respuesta de Promart

La empresa indicó a través de un comunicado que el servicio de limpieza es brindado por una compañía tercerizada, pero no precisaron los datos de esta.

“El proceso de reclutamiento de personal es exclusivamente realizado por esta empresa y no por Promart”, se lee en el mensaje.

Asimismo, mencionan que “rechazan cualquier tipo de discriminación venga de donde venga, sea por raza, identidad de género, expresión de género, edad, condición socioeconómica, religión u orientación sexual”.

Informan además que han dispuesto una inmediata investigación sobre el caso y solicitaron a la empresa tercera que “adopte las medidas correspondientes”.