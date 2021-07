Mujeres activistas exigen justicia y verdad para víctimas del caso Manta

Con arengas, testimonios y harta memoria, decenas de activistas y sobrevivientes de casos emblemáticos de vulneración de derechos humanos se ubicaron en los exteriores de la Corte Superior de Justicia Especializada, ubicada en el Centro de Lima, para exigir justicia por las mujeres del caso Manta.

Las féminas expusieron los testimonios de las víctimas, quienes sufrieron violencia sexual por parte de militares del Ejército peruano entre 1984 y 1995 en Manta, Huancavelica. Entre sus pliegos de denuncias lamentaron que las afectadas estén siendo revictimizadas en los juicios orales.

“El trato que le han dado a las víctimas no tiene nombre. Se las ha revictimizado pese a que la Corte Suprema pidió no hacerlo. Les han pedido repetir varias veces una misma respuesta dolorosa, poniendo en tela de juicio su propia verdad. Les hicieron preguntas impertinentes, minimizando los hechos de violencia sexual que sufrieron. Estas acciones demuestran que la sala está haciendo caso omiso del estándar de no revictimización establecido por la Corte Interamericana para este tipo de casos”, alzó su voz Rossy Salazar, abogada de Demus.

La letrada también acusó que, a través de estereotipos de género, vulneraron el derecho a la imparcialidad. Frente a la institución judicial, las mujeres anunciaron que las víctimas escribirán sus testimonios en un cuaderno que será entregado al Lugar de la Memoria (LUM) para que más personas puedan conocer sus historias.

“En este cuaderno, las mujeres del caso Manta escribirán sus testimonios y el resto de mujeres que las acompañan escribirán sus mensajes de solidaridad y las razones por las cuales es urgente dejar de posponer la justicia de las mujeres a puertas del bicentenario”, señalaron las lideresas de la colectividad.

Caso Manta

El caso llegó en 2016 a la sala judicial; sin embargo, solo dos años después, en 2018, fue paralizado debido a las reiteradas situaciones de revictimización por parte de los jueces.

Para el 2019 inició el segundo juicio oral, donde se incorporó el enfoque de género, el derecho a la verdad, igualdad y no discriminación. Ambas partes ya han presentado sus descargos y, actualmente, las víctimas y testigos se encuentran brindando su testimonio.