Madre de mujer arrollada por bus de la PNP: “¿Quién me va a devolver a mi hija?”

Yemy Keli Pacherres Requena (35) inició su día muy temprano preparando su puesto de verduras, en busca de poder lograr el sueño de tener su hogar para ella y sus hijos en Pachacámac. Sin embargo, ese anhelo se vio truncado por Freddy Benítez Carreño, un suboficial PNP que manejaba un bus de la Policía Nacional del Perú y que arrolló a la madre de cuatro menores.

La madre de Pacherres Requena relató cómo su hija,luego de ser arrollada, pedía ayuda para que la saquen de la zona inferior del vehículo, pero según refieren testigos y parientes, recién cuando llegaron los bomberos, vecinos unieron fuerzas para poder rescatar el cuerpo de la mujer.

“¿Quién me va a devolver a mi hija?, ella pedía auxilio y nadie sacaba a mi hija. Prefirieron sacar a sus policías, no es justo. Quiero justicia, ella deja a cuatro pequeños en la orfandad”, lamentó Edith Requena, madre de Yemy Keli.

En otro momento, Requena recordó las últimas palabras que le pronunció su hija y, entre lágrimas, expresó su pesar ante la muerte de Yeni y aquel sueño que ya no podrá cumplir.

“Mi hijita y yo habíamos hablado ayer por la tarde. Ella estaba entusiasmada porque ella no solo vende verduras aquí, también tenía su carrito con el que vendía pollo broaster. Me dijo: ‘mamá, pronto solo me dedicaré a vender pollo broaster para tener tiempo para mis hijos, termino de pagar mi terreno en Pachacámac y solo me dedicaré a vender pollo’. Eso era lo último que me dijo y ahora mi hija se ha ido, no podrá cumplir su sueño”, dijo desconsolada.

Del mismo modo, Smith Pacherres, hermano de la víctima, comentó que trabajaba con su hermana vendiendo verduras en aquel puesto desde hace poco más de cinco meses. Ahora sostiene que para él será imposible vender en la avenida El Álamo en San Juan de Miraflores sin su hermana.

“Mi hermana y yo trabajábamos juntos ahí vendiendo las verduras, yo las traía, acomodaba y ella las vendía. Ahora no va a ser lo mismo, no sé si pueda volver a vender aquí. Quiero justicia para Yemy”, expresó.

Suboficial manejaba con licencia vencida

Según pudo verificar este diario a través de la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Benítez Carreño tiene caducada su licencia para conducir desde el 2018. Según explicó el General Lostanau, director de la Escuela de Formación Policial, el suboficial ha sido derivado hasta la comisaría de Sagitario para que se pueda proceder a las diligencias que el Ministerio Público requiera.

Vecinos exigen que se coloque rompemuelle y señalización de velocidad

Los moradores de la zona denunciaron la reincidencia por parte de los buses y vehículos de la PNP, así como otros carros particulares que transitan a altas velocidades sin importarles que aquella pista sea angosta.

“Es injusto lo que le ha pasado a nuestra vecina, nosotros tuvimos que ayudar a los bomberos, sino nunca la hubieran sacado. Y esto no es solo de hoy, constantemente los vehículos de la Policía y demás pasan por aquí a toda velocidad sin importarles que puedan haber personas cerca caminando o que la pista sea angosta. Queremos que las autoridades vengan y pongan un rompemuelle”, manifestaron.