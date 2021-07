Junior Vásquez: “Cometí un error y pido disculpas al pueblo”

Tras las denuncias por la entrega de alimentos de Qali Warma en el distrito de Reque, el primer regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Junior Vásquez, pidió disculpas a la población, y aseguró que se allanará a la investigación fiscal.

En una entrevista con La República, la autoridad edil señaló que cometió un error al entregar los productos alimenticios a los responsables de los comedores populares de dicha jurisdicción, a fin de que luego se distribuyan a los beneficiarios. “Cometí un error, no lo hice de mala fe, ni por aprovechamiento, y pido disculpas al pueblo”, expresó.

Programas sociales y comedores populares

Si bien en un video se aprecia que Vásquez reparte los alimentos en el sector Nueva Esperanza, el también exalcalde de Reque enfatizó que no hay imágenes en las que se vea que él entrega bolsas con productos de manera directa a las madres de familia.

Líneas seguidas, enfatizó que la secretaria general de los comedores populares, Zoila Rojas, coordinó con la gerenta de Programas Sociales de la MPCH, Ericka Araujo, para la entrega de 285 bolsas de alimentos en diferentes sectores.

“Los alimentos permanecieron en el local parroquial, y la distribución se realizó a los responsables de los comedores. (…) Se coordinó para el traslado de los productos a fin de dejarlos en el lugar de los hechos. No debió pasar, pues debí apoyar de otra forma, como alquilar un vehículo o prestar mi camioneta”, expresó.

Investigación y ley

También aseguró que se allanará a las investigaciones que inició la Fiscalía Anticorrupción a fin de que se esclarezcan los hechos. “Es importante que el Ministerio Público desarrolle las diligencias en cumplimiento de la normativa. Yo colaboré en el proceso”, aseveró.

Consultado acerca de si considera que vulneró la Ley Orgánica de Municipalidades, respondió: “No creo que haya infringido la norma, pues lo que cometí fue un pecado de inocente de servicio”.

Incluso cuando se le preguntó si considera un hecho inocente, cuando tiene experiencia municipal, Vásquez, precisó que solo quiso ayudar. “Me queda mucho por aprender en esta vida y lo expresaré de realizarse una sesión extraordinaria de regidores”, añadió.

Evalúa postular a alcaldía

Con relación a su postulación a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Reque, precisó que no la descarta, pero que ahora no está en campaña electoral. “Es muy temprano hablar sobre el tema. No se inicia la campaña electoral”, finalizó.

Es preciso indicar que el Ministerio Público inició investigación contra Junior Vásquez tras la denuncia del programa Qali Warma, mientras los concejales de la MPCH han expresado su rechazo a la situación que involucra al primer regidor, y exigen una sesión de concejo.