Arequipa: incendio forestal destruye pastos y queñuales en Chiguata

Un dantesco incendio en sector de Cabanillas, ubicado a casi una hora del distrito de Chiguata, ha destruido 50 hectáreas (has) de pastos y queñuales.

El siniestro empezó el último jueves, sin embargo, al momento no ha podido ser controlado, informó Luis Felipe Gonzáles Dueñas, jefe regional del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (Serfor).

El incendio además ha afectado una de las tuberías principales que lleva agua a Chiguata, por lo que el servicio ha sido restringido.

El funcionario señaló que este incidente representa un grave daño ecológico. “Lo que ha pasado es altamente preocupante. En los últimos 100 años, Arequipa ha perdido 5,000 has y no se han recuperado ni 100. Lograr el crecimiento de un árbol de Queñua demora hasta 16 años. En este incendio se han perdido al menos 10 has de esta especie, recuperarlas a corto plazo es imposible”, lamentó.

Este incendio es el de mayores proporciones en lo que va del año en Arequipa.