SMP: vecinos denuncian piques ilegales de motociclistas en pleno toque de queda

Con información de Pamela Advíncula / URPI-LR

Vecinos de la cuadra 10 de la avenida 10 de Junio, en San Martín de Porres, denuncian que desde hace varias semanas sus calles son escenario de los denominados piques ilegales, en los que desconocidos hacen maniobras temerarias y alteran el orden público sin importarles el toque de queda por pandemia.

Según señalan, los infractores son motociclistas que se dan cita pasada la medianoche para realizar competencias con sus vehículos y hablar en voz alta, lo que perturba la tranquilidad de todos .

Una de las denunciantes afirma que algunos de los infractores serían repartidores de delivery, ya que llegan con sus motos donde portan sus características mochilas.

“En su mayoría son repartidores de delivery. Llegan con sus cajas, pasan todas las noches haciendo ruido, no les importa nada. Esto ocurre casi todos los días a la 1 de la mañana. No dejan dormir, nos tienen intranquilos”, manifiesta la mujer.

Las personas que viven en los alrededores expresan su temor de que esta acción ilegal se haga recurrente y tomen las calles cada vez que les da la gana. Además, ponen en evidencia la falta de presencia policial y de serenos en la zona para hacer respetar las medidas dictadas por pandemia.

“Son bien frescos, no respetan nada, no queremos que se les haga costumbre. Nosotros ya hemos llamado a la Policía, a los serenos, pero no hacen caso o llegan cuando ya todos se han ido. Les pedimos que se acerquen a evitar que hagan ruido, que alteren nuestra tranquilidad, por favor”, finalizan.