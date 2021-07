Los Ángeles Negros: implicados se reunieron para concertar una versión y negar denuncia

Tras la intervención de la red criminal Los Ángeles Negros dedicada a cobrar hasta 82.000 soles por cama UCI, uno de los detenidos de la organización se acogió a la colaboración eficaz para reducir su sanción. Por ello, esta persona —de quien no se ha revelado su identidad— dio a conocer que hubo un grupo de cuatro personas que se reunieron.

Este ciudadano se contactó con la Segunda Fiscalía Especializada de Corrupción de funcionarios para dar su versión de los hechos. De acuerdo al informe de América, este reveló que las personas que se reunieron fueron la exvoleibolista Ana Cecilia Aróstegui y otro tres implicados.

Allí, estas personas coordinaron tener una misma versión frente a la denuncia interpuesta y desestimar al denunciante. Asimismo, señaló que Aróstegui Girano aseguró que no devolvería el dinero porque eso no garantizaba que la denuncia no sea hecha.

Esta cita se dio a mediados del mes de junio en una vivienda ubicada en La Molina. Los otros tres implicados reunidos fueron Iradia Vanessa Muñoz (miembro de la ONG Donantes de Esperanza) y los trabajadores del nosocomio Guillermo Almenara: Pedro Pino González y Magaly Ochoa Menacho.

Entre ellos, acordaron que dirían que el dinero entregado a la exvoleibolista era para el alquiler de un ventilador mecánico, y una posterior compra, pero no como una forma de soborno para una cama UCI. Incluso, pensaban acusar de robo al denunciante ante la Fiscalía.

Sin embargo, esto no sucedió, debido a la detención suscitada el 21 de julio. La intervención se logró luego de una larga investigación por parte de la PNP, Fiscalía y EsSalud.

Investigan más casos

En marzo, La República atendió varias denuncias de venta irregular de camas UCI. Una de las denunciantes, Giuliana Zavaleta, dijo que un médico del hospital Rebagliati la contactó para ofrecerle una cama UCI a cambio de S/ 2.000.

Otra denuncia fue realizada por la profesora de la PUCP Marisol Lahura, a quien también ofrecieron una cama UCI en el Hospital Rebagliati. El último 22 de julio, en ATV se hizo público otro caso. Todos ellos ya están siendo investigados.