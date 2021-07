Arturo Granados, vocero del Ministerio de Salud, precisó que solo se entregarán los contratos de vacunas al gobierno de Pedro Castillo cuando asuma el cargo el nuevo ministro de la cartera junto con su equipo.

“ Uno no puede mostrar los contratos a una persona que no es funcionario, ni a cualquier funcionario, sino a la más alta autoridad en una entidad , en esta ocasión, el ministro que sea designado con resolución suprema. No se le puede entregar el contrato (hasta que asuma). Hay un tema de confidencialidad”, sostuvo a RPP Noticias.

El funcionario también recalcó que los documentos de la negociación con los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Covax Facility, Human Vaccine LLC, una subsidiaria del Fondo Ruso de Inversiones Directas (RDIF), entre otras, son “confidenciales”.

El actual Gobierno aseguró que han concretado más de 98 millones de dosis para inmunizar a todos los peruanos. Estas irán llegando durante el segundo semestre del año, por lo que se espera cumplir con vacunar a todos los ciudadanos y ciudadanas de 12 años a más.

“Los contratos para las dosis que se han asegurado, que son 98 millones en total, están firmados. En el proceso de transferencia se informa a la comisión sobre eso. Cuando empiece la nueva gestión, que no es en el proceso de transferencia de esta semana, sino la última transferencia, es donde ya se muestra los contratos específicos. Hay confidencialidad”, acotó.

