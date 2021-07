Ana Cecilia Aróstegui de Los Ángeles Negros: “Ya está todo el trámite, pero si no paga no hay cama”

“Vanesita, prácticamente ya está todo el trámite para que pueda pasar a intubado en UCI, hay casi 500 pacientes esperando por intubado, o sea la lista de espera es grandísima, muchos no llegan, bueno ya está ubicada la cama, la intubación y todo para poder hacerlo en el transcurso de las horas, pero tú sabes cómo es, esto no se maneja si no se adelanta, si no se paga, tú sabes cómo es esta situación, ¿no?, así que esas son cosas que tú las manejas, ¿no?”.

“… Entonces, fíjate bien y todo eso, si no va a pasar ahorita, ya para otra persona, porque están todos rogando por esto y ahorita está separando nada más por un ratito”.

La conversación es del 11 de marzo e involucra a Ana Cecilia Aróstegui, exvoleibolista de la selección nacional y madre de Sebastián Bazalar.

Ayer salieron a la luz escuchas telefónicas que serán una prueba importante para demostrar el accionar de Los Ángeles Negros, la red criminal que cobraba hasta 82.000 soles por una cama UCI para pacientes COVID-19, en el hospital nacional Guillermo Almenara.

La delación de un colaborador, grabaciones a los implicados y el descifrado de mensajes por WhatsApp revelan cómo eran los contactos dentro y fuera del nosocomio. Operaban en el peor momento de la segunda ola de la pandemia.

Así operaba la mafia

El denunciante que permitió descubrir toda esta red trató de salvar a su hermano. Pagó 82.000 soles para conseguirle una cama UCI, sin imaginar que caería en una mafia. Los audios y mensajes que entregó fueron fundamentales para la investigación que culminó con la detención de 9 personas.

Demostró que luego del primer contacto con Ana Cecilia Aróstegui, hizo dos depósitos de 35.000 y 47.000 soles a la cuenta de Sebastián Bazalar Aróstegui.

El mismo día que Sebastián, hijo de la exvoleibolista, recibió el depósito, este realizó tres transferencias. Tres mil soles a su mamá; S/ 1.011 a Miguel Ángel Agarini Barraza, esposo de Iraida Vanessa Muñoz; y S/ 24.000 a Piero Pino Carmona, hijo de Pedro Pino Gonzales, coordinador de la Red Almenara.

Asimismo, Nery Ochoa Menacho, coordinadora del Área de Atención y Hospitalización del Almenara, recibió dinero que le depositaron en la cuenta de su hija Vanesa Recuenco.

Otro depósito de S/ 4.000 a nombre de Chris Yuriko Gafo Alméstar también figura en la resolución de la Fiscalía; sin embargo, este no está detenido.

Con ese primer depósito de S/ 35.000 soles, el hermano del denunciante fue trasladado a una cama de la unidad de cuidados especiales (UCE). Pero Ana Aróstegui habría prometido el traslado a cama UCI.

Funcionario. Pedro Pino era coordinador en el Almenara. Foto: difusión

Luego se depositaron los S/ 47.000 que faltaban, también a la cuenta de Sebastián. Ese mismo día el joven realizó cuatro transferencias: S/ 2.000 a su madre; S/3.521 al esposo de Iraida Muñoz; S/ 600 a Chris Yuriko Gafo; y S/ 300 a Luis Diego Moreyra Muñoz, hijo de Iraida Muñoz.

La Fiscalía también ha detectado que Piero Pino, hijo del coordinador de la Red Almenara, efectuó una transferencia de S/ 27.000 a Vanesa Recuenco, hija de Nery Ochoa Menacho, funcionaria del hospital que conocería el procedimiento administrativo de coordinación y evaluación de camas UCI.

Investigan más casos

En marzo, La República atendió varias denuncias de venta irregular de camas UCI. Una de las denunciantes, Giuliana Zavaleta, dijo que un médico del hospital Rebagliati la contactó para ofrecerle una cama UCI a cambio de S/ 2.000.

Otra denuncia fue realizada por la profesora de la PUCP Marisol Lahura, a quien también ofrecieron una cama UCI en el Hospital Rebagliati.

Y ayer en ATV se hizo público otro caso. Todos ellos ya están siendo investigados.

“Podrían estar implicados médicos”, dice fiscal Abia

“En las conversaciones estaban involucrados altos funcionarios de EsSalud. Podrían estar implicados médicos. Si uno revisa las evidencias, escucha las tratativas que se han transcrito, no se habla de un caso, se habla de muchos casos. Lo que hemos hecho es seguir un caso desde el inicio hasta el final. Incluso se señala a algunos directivos de EsSalud, pero eso se tiene que corroborar”, señaló el fiscal Reynaldo Abia Arrieta.

Dijo que en marzo llegó una denuncia y luego llegó otro caso cuyo afectado entregó audios en los que comprometían a funcionarios de EsSalud. “Lamentamos que hayan involucrado a sus familias”, dijo.

En tanto Susalud señaló que ha designado a un equipo de auditores para vigilar las investigaciones en el hospital Almenara y pidió a los ciudadanos no dejarse sorprender y denunciar actos que vulneren sus derechos.