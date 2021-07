Puno: municipios de Tilali y Conduriri no presentaron rendición de cuentas

La Contraloría General de la República advirtió que las municipalidades distritales de Tilali y Conduriri no cumplieron con la presentación de la rendición de cuentas del periodo anual 2020 en Puno. Ambas comunas no se ajustaron a los plazos establecidos y hasta el momento no solucionaron estas deficiencias, según la entidad.

De acuerdo a dicho ente, esta situación contraviene la normativa aplicable y pone en riesgo la transparencia de la gestión.

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de El Collao, mediante dos oficios, reiteró la comunicación para la presentación del informe de rendición de cuentas a la comuna de Conduriri. Sin embargo, hasta la fecha de emisión del informe, la entidad no cumplió pese a que transcurrió cerca de 60 días calendario desde la fecha máxima establecida.

El mismo hecho fue observado por el OCI de la Municipalidad Provincial de Moho a la comuna de Tilali. Esta última entidad pública también incumplió y no levantó las observaciones.

De acuerdo a la Contraloría, ambos municipios distritales debían presentar el informe a ante el órgano de control hasta último día hábil del mes de abril.