La madrugada de este miércoles 21 de julio, la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló la organización criminal denominada Los Ángeles Negros, que se dedicaba a cobrar S/ 82.000 por camas UCI en el hospital Almenara en plena pandemia del coronavirus.

¿Quiénes son Los Ángeles Negros?

Son una agrupación delictiva que tenía como modus operandi recibir los depósitos de los interesados en que sus familiares pasaran al primer lugar en la lista de espera para ocupar una cama UCI en el hospital Almenara.

¿Cómo fue expuesta esta situación?

Esta irregular actividad fue expuesta gracias a una familia que denunció en mayo del presente año en los canales de EsSalud haber pagado el monto establecido con el fin de que su pariente deje el puesto 20 para pasar a ser el primero en espera; sin embargo, dicho paciente falleció. Los hechos tuvieron lugar en el momento más crítico de la segunda ola de la pandemia de COVID-19.

“Les ofrecieron saltar del puesto 20 al número 1”, afirmó el jefe de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), coronel Arturo Valverde. Y agregó: “Primero le pidieron 85.000 soles, pero luego le hicieron una rebaja. La denunciante hizo dos depósitos de 35.000 y 47.000 soles”.

“Estas son cuestiones de adentro, ¿me entiende? Todos son movimientos, yo no me estoy ganando nada y no quiero ganar nada porque a mí me interesa la vida de las personas”, afirmó una de las intermediarias.

¿Qué se les incautó al momento de la detención?

Las autoridades les incautaron tres laptops, 11 celulares, dos dispositivos USB, dos tarjetas de crédito, además de boletas de pago, dinero en efectivo y otros elementos que contribuirán con las investigaciones.

¿Quiénes integran a la organización criminal?

Los implicados son: Ana Cecilia Aróstegui (tesorera de la ONG Donantes de Esperanza), Iradia Vanessa Muñoz (miembro de la ONG), Luis Diego Moreyra, Miguel Ángel Agarini, Nery Ochoa (funcionaria administrativa de ese hospital), Pedro Pino, Piero Pino (coordinador de extensión de la Red de Salud Almenara), Sebastián Bazalar y Vanessa Recuenco.

¿En qué centros penitenciarios serían recluidos de forma preliminar?

El Ministerio Público dispuso que cumplan la detención preliminar de siete días en los siguientes reclusorios:

Ana Cecilia Aróstegui en la Comisaría de San Andrés

Vanessa Muñoz en la Comisaría de Cotabambas

Luis Diego Moreyra en la Comisaría de Cotabambas

Miguel Ángel Agarini en la Comisaría Cotabambas

Piero Pino en la carceleta del Ministerio Público

Pedro Pino en la carceleta del Ministerio Público

Sebastián Bazalar en la Comisaría de San Andrés

Vanessa Recuenco en la Comisaría Alfonso Ugarte

Nery Ochoa en la Comisaría de Alfonso Ugarte.

Integrantes a la organización criminal. Foto: La República

¿Existe personal de salud involucrado?

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, no descartó que existan más involucrados y precisó que la información aún está en reserva hasta la culminación de las investigaciones.

No obstante, el fiscal del caso mencionó que por los indicios sí habrían médicos envueltos en la denuncia. Por ello, se continuarán con las pesquisas para dar con todos todos los responsables.