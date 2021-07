Los Ángeles Negros: implicados en tráfico de camas UCI serán recluidos en estos centros

Este jueves, en la sede del Poder Judicial del Cercado de Lima, los nueve investigados por ofertar camas UCI del Hospital Almenara a cambio de altas suma de dinero pasaron la audiencia de control de identidad.

Según las diligencias de la Fiscalía y la Policía Nacional, los detenidos formarían parte de la banda denominada Los Ángeles Negros, por lo que fueron detenidos en un mega operativo realizado el último miércoles 21 de julio.

En la audiencia se buscó verificar si los datos consignados en el requerimiento de detención corresponden físicamente con sus identidades. Los implicados son Ana Cecilia Aróstegui (tesorera de la ONG Donantes de Esperanza), Iradia Vanessa Muñoz (miembro de la ONG), Luis Diego Moreyra, Miguel Ángel Agarini, Nery Ochoa, Pedro Pino, Piero Pino, Sebastián Bazalar y Vanessa Recuenco.

El Ministerio Público dispuso que cumplan la detención preliminar de siete días en los siguientes reclusorios:

Ana Cecilia Aróstegui en la Comisaría de San Andrés

Vanessa Muñoz en la Comisaría de Cotabambas

Luis Diego Moreyra en la Comisaría de Cotabambas

Miguel Ángel Agarini en la Comisaría Cotabambas

Piero Pino en la carceleta del Ministerio Público

Pedro Pino en la carceleta del Ministerio Público

Sebastián Bazalar en la Comisaría de San Andrés

Vanessa Recuenco en la Comisaría Alfonso Ugarte

Nery Ochoa en la Comisaría de Alfonso Ugarte.

Infografía - La República

Revelan llamadas de mafia que solicitaba dinero a familiares

Se propalaron audios de Ana Cecilia Aróstegui Girano, tesorera de la ONG Donantes de Esperanza y presunta líder de Los Ángeles Negros. En las grabaciones, a la exvoleibolista se le escucha hacer las tratativas con una de las víctimas.

“Bueno, prácticamente ya está ubicada la cama, la intubación y todo para poder hacerlo en el transcurso de las horas, pero tú sabes cómo es, no se maneja si no se adelanta, si no se paga, tú sabes cómo es esta situación, ¿no? “, dice, de acuerdo a uno de los audios transcritos por la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.