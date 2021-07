Lambayeque: Contraloría alerta deficiencias en vacunación de docentes de zona rural

A través del informe n.° 13281-2021-CG/GRLA-SCC, la Contraloría advirtió de deficiencias en el proceso de vacunación contra la COVID-19 de los docentes de la zona rural de Lambayeque, desarrollado los sábados 10 y 17 de julio en cuatro vacunatorios de la ciudad de Chiclayo.

La entidad detalló que la inspección permitió detectar que el kit para la atención de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) contenía productos farmacéuticos vencidos , generando el riesgo de que no cumplan con su función en el tratamiento médico de requerirse.

Además, la jornada de vacunación a docentes en el centro de vacunación Ex Cosome comenzó sin el adecuado registro de lote de vacuna (disponibles para el proceso) y sin firma del acta de inicio de jornada de inoculación, no garantizando la confiabilidad del registro de la información relacionada al proceso.

De igual forma, durante la inmunización a los educadores en el mencionado vacunatorio no se realizó el triaje y/o evaluación clínica epidemiológica, hecho que no garantizaría una adecuada aplicación de la vacuna. Además, el local no contaba con médicos, generando el riesgo de la no atención oportuna de eventuales casos ESAVI.

En último término, la Contraloría manifiesta que los vacunatorios incumplen con los protocolos de protección y seguridad establecidos, generando el riesgo de posibles contagios de coronavirus.

Un total de 7.643 docentes que laboran en los sectores más alejados de la región formaron parte del padrón de inmunización manejado por la Gerencia Regional de Salud Lambayeque. Su vacunación se desarrolló con el fin de propiciar un gradual retorno a las aulas físicas en estas zonas carentes de conectividad.