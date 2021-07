Denuncian intoxicación de menor en restaurante Friday’s en Real Plaza Puruchucco

Estefanía Burgos denunció que el último 14 de julio su menor hijo sufrió una intoxicación en el restaurante Friday’s del Real Plaza Puruchuco, en el distrito de Ate Vitarte. Sin embargo, pese a que la empresa se comprometió a hacerse responsable de los daños ocasionados, esto no ha sucedido. Por ello, piden con urgencia que se tomen cartas en el asunto.

La denunciante relató a La República cómo sucedieron los hechos durante ese día. “Mi hijo Mateo tiene diferentes alergias, además de hipertiroidismo, una enfermedad rara no diagnosticada, entre otras cosas. Ahora, sigue en tratamiento por este tema”, mencionó en primer lugar.

“Nosotros fuimos al restaurante para celebrar el cumpleaños de mi esposo. Esto con conocimiento de qué podía comer nuestro hijo. Él solo podía comer el choclo y el pollo a la plancha. Entonces, consultamos a la mesera (Stefany Jauregui) si es que el choclo no tenía ningún condimento adicional e hizo la consulta. Volvió y nos dijo que solo tenía un polvito con sal. Nosotros, entonces, procedimos a darle”, agregó.

Sin embargo, ambos progenitores notaron que el menor comía con desesperación. “Al ver esto, consultamos al gerente, quien nos confirmó que sí tenía mantequilla, a lo cual es alérgico. (...) Nos pidió la disculpas del caso. Sin embargo, mi hijo en ese momento empezó tener una reacción alérgica, donde tuvieron que llamar a los paramédicos. En ese momento sí se logró salvar a mi pequeño porque tuvieron una acción rápida”, sostuvo.

Pasado el incidente, el restaurante se comprometió a asumir costos. “Mi menor ya había mejorado en su tratamiento y había dejado de tomar medicamentos con un alto costo. Ahora, mi hijo no puede comer nada, solo toma una leche prescrita por médico. La cadena de restaurantes no ha hecho nada. Hemos esperado más de una semana, pero no han dado ninguna respuesta”, señaló.

La madre expresó que ellos le indicaron que les darían leche especial a su menor, pero luego de una semana, esto no sucedía. “Luego de varios mensajes, me entregaron una lata como una especie de donativo. Pero, esto no puede ser. Mi hijo necesita por lo menos para dos a tres meses para su recuperación. Cada lata cuesta un promedio de 231 soles”, dijo.

El pequeño Mateo también ha visto sus otros tratamientos retrasados a causa de este hecho. Incluso, su ojo izquierdo permanece hinchado debido de la intoxicación. Este menor es un paciente recurrente de los servicios de hematología, inmunología, genética, nefrología y oftalmología, debido a sus enfermedades presentes.